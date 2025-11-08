NIJE VALJDA LUD DA VOZI DALJE OD NOVE GODINE! Bajo u privatnoj prepisci potvrdio da Luka glumi ljubav sa Aneli: Pali ga da bude bolji od Asmina i Janjuša, Sandra ga čeka!

Na društvenim mrežama pojavile su se navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine, a tu priču sada potvrđuje njegov otac Nikola Vujović Bajo.

Naime, Bajo je u prepisci sa javnosti nepoznatom osobom, do koje smo došli, priznao da mu je sin priznao da sve sa Aneli glumi.

- Ako si znao za ovo, svaka čast onda kako Luka glumi - glasila je poruka na koju je Lukin otac odgovorio:

- Tako mi je rekao sve u prošloj i zakleo se u moje zdravlje i u Nou, ali ga on vaš izvoza.

Na pitanje zbog čega je zavlači, da li zbog fanova ili osvete, rekao je:

- Ne znam, mislim da ga pali da bude bolji od Janjuša i Asmina, da im je ne da. Nije valjda lud da vozi dalje od Nove godine - napisao je Lukin otac, koji se dotakao i Sandre Obradović, Lukine bivše devojke iz "Elite", za čiju je ljubav navijao.

- Ona ga i sada čeka. Sandra je OK lik, treba da se druže, ako se zavole OK, ako ne, da budu drugovi, ja bih ih podržao - napisao je Bajo.

Autor: D. Tanasjević