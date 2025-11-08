AKTUELNO

Nove tužbe za Kačavendu! Lukina majka secka klipove i sve nosi na sud: Lepo ću zaraditi od uvreda te marionete!

Milena Kačavenda u žestokom je ratu sa Lukom Vujovićem, a u njihovim verbalnim raspravama često padaju brojne uvrede i optužbe, zbog čega je sada rešila da reaguje njegova majka Biljana.

Kačavenda neretko Biljanu pominje u negativnom kontekstu, što je ona sada rešila da naplati.

- Što se Kačavende marionete tiče, mogu da kažem samo da se nadam da ću lepo zaraditi od tužbi za svaku izgovorenu uvredu upućenu meni. Sigurna sam da će je i Luka tužiti. A Luku bih savetovala da mogu da je samo sprda kao danas u emisiji - rekla je Biljana za Pink.rs i dodala:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen

- Naravno da su arhivirani svi video snimci koji će biti dostavljeni sudu. Ja sve radim detaljno i čekam pravo vreme za određene poteze. Neka nikog ne buni to što još niko nije dobio poziv za sud. Sve u svoje vreme. I nije Kačavenda jedina, mnogo njih je prekršilo zakon. Neko svesno, neko nesvesno , ali to nije moj problem. Ja odlično znam šta je za javnost, a šta nije.

