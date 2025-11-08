AKTUELNO

ANELI JE PALA POD UTICAJ SVEGA! Lukina majka otvoreno o sinovljevoj vezi sa Ahmićevoj: Što se njenih uvreda tiče...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Emotivna veza učesnika "Elite" Aneli Ahmić i Luke Vujovića prolazi kroz mnoštvo turbulencija, a problemi i rasprave su svakodnevni.

Sada je svoj stav o trenutnim zbivanjima u njihovom odnosu dala Biljana Vujović, Lukina majka.

NIJE VALJDA LUD DA VOZI DALJE OD NOVE GODINE! Bajo u privatnoj prepisci potvrdio da Luka glumi ljubav sa Aneli: Pali ga da bude bolji od Asmina i Janj

- Odnos Aneli i Luke je odličan obzirom šta ih sve snalazi i unutra i spolja. Ja tačno uviđam šta rade ljudi spolja i znam i ko su, ali mi nisu interesna sfera. Isterivanje pravde traži puno energije i nerviranja, a postoje ljudi kojima se da novac i oni to reše pravnim putem. Jedini problem spolja je podrška. No name... Kojima se ne može ništa - priča Biljana za Pink.rs i dodaje:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

- Aneli je pala pod uticaj svega. Ja sam pala, ali sam brzo i ustala. Nervira me konstantno plasiranje da smo se Baja i ja udružili. Ne da se nismo udružili, nego je diskutabilno da li ćemo se ikada i pomiriti. Luki želim sreću na licu, a koliko vidim ima je samo kad je u dobrim odnosima sa Aneli. Mogu samo reći, neka im je Bog u pomoći. A ako njihova veza preživi i ovu sezonu... To je onda to. I ne treba niko da utiče na njih. Ja nisam podržala njihove postupke i neću nikada to uraditi. Ako je Aneli iznela neke uvrede na moj račun, kao što sam rekla, jedno izvini sve može da reši. Uostalom nije meni ništa rekla lično, pa mogu to da stavim po strani dok ne izađu .

LUKA MI JE SVESNO NAŠTETIO! Prvo oglašavanje Tanje, Vujovićeve bivše: Zbog njegovog svedočenja sam izgubila alimentaciju, a mom mužu Davidu omogućeno

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. Tanasijević

