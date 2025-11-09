SLOMILA SE NA KOMADE! Anita zaplakala zbog Anđelove nominacije, usledilo raskrinkavanje! Otkrili šok detalje iz njihove ljubavne veze (VIDEO)

Sve isplivalo na videlo!

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Naredni koji je nominovao bio je Anđelo Ranković:

- Počeću od Filipa, on je ozbiljna šmekerčina, mulititalenat, pre harizmatičan momak, on je mnogo dobar momak, pozitivno lud. Inteligentan je, direktan, iskren, nije sujetan, ja za njega nemam nijednu lošu reč, a ovde mi je jedna od najdražih osoba - rekao je Anđelo pa se osvrnuo na Anitu:

- O Aniti ću početi od ulaska, ponizila je sve ljude ovde kada je ušla, govorila je kako ljudi nemaju podršku,a gde su njihove porodice. Ja sam rekao da Anitu neću gaziti već da ću braniti ono što smo ona i ja imali, ali njene rasprave i sukobe sa Majom ili bilo kime, jer to je njeno. Nije mi bilo svejedno kada si ušlka, jer mi treba da budem stranci, a odmah si krenula u napada. Meni ništa ne znači to što ti sada imaš suze u očima, iako mi to nije bila namera. Moram da te podsetim da su tebe ovde ponižavali, pa da ne ponižavaš ljude ovde, ušla si i rekla da te ljudi ovde svi mrze, jer to ljudi ne misle. Ne dopadaju mi se stvari kada je u pitanju sve ono sa Filipom, ali ako kažeš za njega da je divan momak, da si mu pružala podršku, a onda da dođeš da govoriš šta je on tebi rekao u krevetu, jer sve to što si pričala o njemu je loše, jer se on tebi poverio. To se ne radi za osobe za koje pričaš da je najdivnija osoba, pominjanje devojke koja se njemu sviđa. JA tebe gledam kao učesnik, i komentarišem te kao učesnika. Nema šta tebi da smeta odnos Maje i Filipa, to je njihovo, ne treba da mešaš te stvari. Iskreno, ne bih komentarisao nešto više, jer smo mi sada ovde u Eliti 9. Nisam u dobrim odnosima sa Anitom, sa Filipom sam u super odnosima, ostavljam Filipa, šaljem Anitu - rekao je Anđelo dok je Anita plakala.

- Anđelo kako oni tebi izgledaju kao potencijalni par, da li je Filip trebao da ti kaže to -upitala je Ivana.

- Mi nismo prijatelji, mi smo poznanici iz rijalitija, nije imao potrebu da mi kaže i ja to razumem. Anita i ja smo imali buran raskid, a što se tiče nje, meni deluje da se ona sladi mojom tugom, juče sam bio u onom stanju, ja sam video šta ona radi. Ja znam njenu rekaciju vrlo dobro, meni ne znači ništa što je ona htela meni da priđe ili šta već, ja nju poznajem jako dobro. Ja sam ćutao ovde od Zadruge 1, a be da ćutim sada za naš odnos. Njen plač prođe za pet minuta, a posle može da sledi napu*avanje - rekao je Anđelo.

- Ja nisam htela da pokrenem neke situacije od juče, nisam ja kriva što imam neke informacije, Miljana je to pokrenula, tvoja adresa nisam ja, nego tvoj prijatelj koji je rekao to - rekla je Anita.

- Ne može ona da pokrene te teme, a sa druge strane, znam da to tebi tako nije rečeno - rekao je Anđelo.

- Ja njega neću da gazim, a ovo što me je poslao u izolaciju je strašno i sramota. Zna kako me je ostavio, i zna da mi nije svejedno, a to je uradio - rekla je Anita.

- To što si ti rekla to je tvoja odluka, meni je tvoja drugarica rekla svašta o tebi, pa ja ćutim - rekao je Anđelo.

- Neka budem ja kriva za sve, kada ti dođe drugar ti pitaj njega, ti si mene ukanalio napolju, šta me boli uvo - dodala je Anita.

- E to smo hteli da vidimo, sada je sve jasno - dodao je Anđelo.

- Ovo je tvoje pravo lice, meni nije svejedno, ja sam mnogo teško podnela raskid. Dobila sam šećer, stvarno sam ga volela, patila sam posle svega. On je bio moja jedina i prava ljubav. Da li si ti mene voleo, je l se onako ostvalja osoba koju si voleo ? - upitala je Anđela.

- Pa ja imam pravo da nastavim - dodao je Anđelo.

- Ja sam patila zbog njega, a on se viđao sa drugim devojkama, i sa Milicom, i sa više njih - rekla je Anita.

- Anita ja sam tebi rekao da se mi nikada nećemo pomiriti - dodao je Anđelo.

- Neću ja da pričam šta si ti meni radio, mene je tvoj drug poslao u lokal da te pitam za poglede sa Aneli - rekla je Anita.

- Pa tebi sve što drug kaže ti radiš. Slomio sam telefon jer mi nisi dala da izađem iz mog lokala gde sam bio sa mojom devojkom - rekao je Anđelo.

- Lomio si i telefon i stan - dodala je Anita.

Autor: N.B.