ALEKSEJ I TAMARA SU BILI U STANU: Uroš ubeđuje Anitu da otkrije sve detalje raskida nje i Anđela, ona progovorila o njihovoj žestokoj svađi (VIDEO)

Šok!

U toku reklama, Anita Stanojlović napustila je Belu kuću gde je razgovarala sa Urošem Stanićem o Anđelu Rankoviću.

- On ne sme ništa da kaže Đedoviću, pa prebacuje tebi, treba sada o svemu da progovoriš, da je dete bilo tu kada je lomio stan, za palicu sve treba da kažeš, pogotovo ono kada si ga nahvatala sa udatom ženom - dodao je Uroš.

- Ja sam njega volela, a on je mene nominovao, znaš kada bih ja njega nominovala, nikada. I to kada je lomio stan, bio je tu Aleksej i Tamara, ona je nekoliko dana vadila staklo iz nogu - rekla je Anita.

- On tebe namerno gazi i kanali, sada ti treba sve da kažeš - dodao je Uroš.

- Nisam ja kriva što su meni rekli to da jakažem sve - dodala je Anita.

Autor: N.B.