UJEDINILA SI MAJU I ANELI: Miljana zakopala ratne sekire sa Anitom, jednom rečenicom joj vratila samopouzdanje! Matora nije izdržala da ne isproziva Anđela (VIDEO)

Režu rečima!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Kod Filipa mi se sviđa što je direktan i iskren. Nisi uglađen i fin, pravi mamin sin. Ko se pronađe, pronađe, ja pričam o Filipu. On je osoba koja je svoja. On ume da istrpi kritike. Filip priča onako kako misli, iz srca, a ne kalkuliše. Nikad nisam voela iskalkulisane ljude. Ja sam se ložila na Filipa, to svi znaju. Ja sam bila i utorak devojka i utorak momak. Nije da se ponosim baš svim, ali to sam ja. Ona kad je ušla učinilo mi se da me podbola u vezi neke osobe. Ne postoji stvar da ispričam o tebi koju već nisam rekla. Komentarisaću isključivo Anđela jer je pokušao da me unizi. Da ne radi on to, ne bih mu ni ja odgovarala. Kao da i dalje sebe hoće da uzdigne u toj situaciji, a mene da unizi. Ja nemam tu potrebu i taj žar. Ne mogu da ćutim. Situaciju između njih dvoje neću komentarisati. Sladim se i mudro ćutim da dođe na moje. Ne želim da se protumači da sam ljubomorna - rekla je Matora.

- Anita sve ti je oprošteno, bledi sve. Ona je kriva 10 posto za sve, druga osoba je kriva što je dozvolila da se ona umeša u naš odnos. Da se nije zaljubio ne bi to radi, a posle se vraćao i molio. Nisam došla na rođendan jer bi bilo neprirodno. Odnos sa Anđelom ti nije bio rijaliti, vezala si se. Ja bih ti preporučila da se u rijalitiju ne vezuješ. Od hiljadu veza dve su krunisane brakom i uspele su. Nisi smela sebi da dozvoliš ono u utorak. Za svaku ženu će reći ku*va i laka žena. Bespotrebno si sve uradila. Čula sam od Uroša da voliš Anđela i dalje. Ja sam bila sa Bebicom iako sam volela Zolu. Tvoja pojava je ujedinila Maju i Aneli. S pravom si odnela 70% i pobednica si. Aneli je ljubomorna zbog pobede, a Maja zbog fizičkog izgleda i pobede. Glavu gore i ne osvrći se na ove moralne gromade, a jednu ću sad izimitirati. Anita, sve ti je oprošteno! Čule smo da su neke napolju je*ane i odje*ane, a sad se prikrivaju druženjem - rekla je Miljana.

- Prema Anđelu nemam emocije samo mi nije svejedno jer sma posle godinu dana sa njim u istom prostoru - rekla je Anita.

- Filipe imaš 37 godina, uozbilji se i unormali se. Jedva čekam utorak da vidim sa kojom ćeš da završiš. Žene se same ponižavaju. Koliko je tvoja krivica, toliko je i njihova. Ti si ogledalo i pokazuješ njihova prava lica. Od večeras gde god bio ja ću te naći! Ostavljam Anitu, a tebe šaljem - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

