SAD JE SVE JASNO! Teodora ukanalila Anitu maksimalno, pa pokazala svoju naklonost ka Filipu! Đukić zablistao od sreće (VIDEO)

Bebica menja sve boje!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Filip je vrlo proračunat i taktičan u rijalitiju. Ja na tebe ne reagujem jer nikad nisam krivo nekoga ko mi se meša u vezu, nego mog partnera. Anita, ja mislim da ti nemaš bolju stranu, nego je Anđelo bio ta bolja strana. Mislim da si ovo zapravo ti i da si ti devojka iz šeste sezone kad si bila u kombinaciji. Ja ću sad poslati Anitu jer sam prozvan da biram stranu - rekao je Bebica.

- Ja sam u sedmici bila kao neko ko je tebe podržavao. Ja sam tebi rekla da si jedna od najatraktivnijih i lepših devojaka. Katastrofa mi je to što si iznela za Anđela, pokazalo se da si drukara. Za mene si drukara i ja to ne volim. Potenciraš da je Maja ljubomorna na tebe, a imali smo priliku da vidimo da ste vi pričali. Samim tim što si ti Maju isprozivala da je imala odnose je tvoja sujeta - rekla je Teodora.

- Maja je jedna jedina - rekao je Asmin.

- kada si ušla videla sam da imaš emocije prema Anđelu. Hiljadu puta je ušla u sobu od kad se Anđelo vratio, a pre toga nije ulazila niti je zanima taj deo. Pokazala si malopre emocije prema Anđelu i to mi je prihvatljivo. Filip i ja nismo imali komunikaciju. Za sve što je pričao za Anitu je direktno rekao i nije se vodio čija je podrška. Ne bih ja potencirala da je on kriv za naš raskid ili šta god. Mi nismo komunicirali - rekla je Teodora.

- Da li je on tvoj tip momka? - pitala je Ivana.

- Neprijatno mi je da pričam jer imam momka ovde. Duša mi ne da da tebe ostavim, a da te ne pošaljem. Ne mogu da te pošaljem nakon onog sa Anđelom. Ja sam ovde na Anđelovoj strani. Ostaviću Filipa - rekla je Teodora.

