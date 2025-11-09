TI ĆEŠ DOVESTI TEODORU DO... Jakšićka otkrila da vidi emocije između Filipa i Delićke, a onda je Vanja priznala šta zna o njemu (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Naredna koja je nominovala bila je Zorica Marković:

- Dvoje lepih mladih ljudi, meni dragih, sa Anitom sam bila u šestici, ja sam je branila od cele kuće kao i Mića, zaratili smo sa svima. ŠTa će ona ovde raditi, ne znam, iskreno, to je njeno pravo. FIlipa volim, on je jedan ludak, kojeg obozavam. Filipa poznajem od 2015 godine, i ona je neko ko je uvek bio prisutan, ja sam pogrešila ovde kada sam delila budžet, ogrešila sam se o njega i jako mi je bilo krivo. Znam da mi ni Filip ni Anita neće naljutiti da nominujem bilo koga, ali iskreno Filip je džentlmen, pa ću sačuvati Anitu - rekla je Zorica.

- Moram da se obratim Don Filipu, on je sek*ualnim predator što bi rekla Maja, on napada sva bića, krznena, pernata koja imaju rupicu, šalim se naravno. Možda bi ti zamerio što si komentarisao zauzete devojke, to mi deluje kao da si bahat, ali ako je bilo nekih pogleda to razumem. Sa druge strane, Anitu nisam baš kompetatan da je komentarišem, za ovih par dana vidim da si emotivna, mlada si lepa, zapamti da imaš za koga da se boriš, majka si, povedi računa. Ostavljam Anitu - rekao je Miki.

- Filip mi je super momak, unikatan je. Ima zanimljive komentare, a on nije kriv što se njemu uvlače u krevet. Za Anitu ne znam dešavanja od prišlih sezona, vidim da su devojke ljubomorne na tebe, lepa si, se*si si, nemam šta da ti zamerim, ali mi deluje da nisi raskristila sa bivšim momkom. Mislim da će Teodora biti nasledica, da će je Filip izvesti na pravi put. Moram da pošaljem Anitu - rekla je Jakšićka.

- Anita je promenila stav prema meni, zameram joj što je rekla ono za Anđela, ali to je vaše. Filipa volim, on nikoga ne tera ni na šta, za Teodoru mi ne deluje ozbiljno, mislim da tu ima neko drzui, ostavljam Filipa - rekla je Vanja.

Autor: N.B.