PRIZNAO SIMPATIJE: Evo koji takmičar je bacio oko na Anitu, uzdigao je u zvezde komentarom, pa Đukiću zamerio OVO (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Naredni koji je nominovao bio je Milan Stoičković:

- Anita je jedna od najlepših devojaka u kući, podeseća me na jednu moju bivšu devojku, ali mora da vodi računa o nekim stvarima, ima dete i to joj ne priliči. Zamerio sam ti što si pričala o Stefanu, razmišljao sam dosta, nisam hteo da te tapkam po ramenu, da razmisliš o nekim stvarima, ja ti lično zameram lojalnost, to moraš da rešiš. Ostavljam Anitu - rekao je Milan.

- O Aniti ste svi rekli da je lepa i zgodna, ali ne sviđa mi se da si d*ukala i Filipa i Anđela, ali najviše mi se ne sviđa to što nisi htela da priznaš, Ti si plakala zbog sebe, jer su te ukućani napali, a ne što si njih povredila. Filip je pozitivan jako, i trudi se da izvuče sve najbolje iz ljudi. Nominujem ANitu - rekla je Iva.

- Anitu nisam upoznao, ali je najlepša i najzgodina devojka ovde, ali da nisi normalna, nisi. Filip sa druge strane ne znam kako ga nije sramota što stupa u se*sualni odnos pre braka, zameram mu što se nije ostvario kao roditelj, morao je to ranije. Nominovaću Filipa, ostavljam Anitu jer je lepša od njega, sviđaš mi se baš - rekao je Viktor.

- Filip je Bekam Balkana, on je najiskreniji muškarac ovde, Anita je divna žena, mlada majka, neka se pokaže u najboljem svetlu. Ostavljam Anitu - rekao je Murat.

Autor: N.B.

