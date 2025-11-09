AKTUELNO

Domaći

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo ko će se boriti za opstanak u Eliti 9 (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon što su takmičari nominovali, došlo je vreme da voditeljka Ivana Šopić saopšti takmičarima ko je nominovan od strane odabranih i publike:

- U izolaciju ide Anita i to ubedljivo - rekla je Ivana.

- Očekivala sam iskreno, ali najteže mi je pala Anđelova nominacija - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Ivana je nakon toga saopštila da su odabrani nominovali Aneli Ahmić i Aleksandra Babejić.

- Meni je to očekivano - rekla je Aneli.

- I meni je očekivano, znam da me ljudi ne vole - rekla je Babejićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ugroženi su Petja, Murat, Sara Šajić i Miladin Makarije koji imaju veoma zanimljivu priču - rekla je Ivana.

- Imam priču, ali tek ću je pričati - rekao je Miladin.

- Miladine sedi, Murate sedi takođe. Sara možeš i ti da sedneš, Petja ide u izolaciju - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

