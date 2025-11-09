OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo ko će se boriti za opstanak u Eliti 9 (VIDEO)

Šok!
Nakon što su takmičari nominovali, došlo je vreme da voditeljka Ivana Šopić saopšti takmičarima ko je nominovan od strane odabranih i publike:
- U izolaciju ide Anita i to ubedljivo - rekla je Ivana.
- Očekivala sam iskreno, ali najteže mi je pala Anđelova nominacija - rekla je Anita.
Ivana je nakon toga saopštila da su odabrani nominovali Aneli Ahmić i Aleksandra Babejić.
- Meni je to očekivano - rekla je Aneli.
- I meni je očekivano, znam da me ljudi ne vole - rekla je Babejićka.
- Ugroženi su Petja, Murat, Sara Šajić i Miladin Makarije koji imaju veoma zanimljivu priču - rekla je Ivana.
- Imam priču, ali tek ću je pričati - rekao je Miladin.
- Miladine sedi, Murate sedi takođe. Sara možeš i ti da sedneš, Petja ide u izolaciju - rekla je Ivana.
Autor: N.B.