AUTO GA IZUO IZ CIPELA, BIO KLINIČKI MRTAV, OPERISAO RAK GRLA: Miladinova životna ispovest ledi krv u žilama: Nakon ovoga dobio MOĆ (VIDEO)

Neverovatno!

Miladin Srdanov ispričao je deo svoje životne priče, kako je preživeo klinčku smrt nakon čega je dobio moć. Pokušao je da se energetski poveže sa Miljanom Kulić.

- Ja sam rođen tako. Niko nije želeo da mi operiše ruku. Igram fudbal, radim fizičke poslove. Ja nisam vidovnjak i gatara. Ja sam ovde troje ljudi, ne izlečio, ali ja ne mogu to da radim svakome. Ja sma imao težak život. Ti imaš jako lošu energiju! Ja sam tobom ne mogu da se konektujem. Srce mi ne stoji kako treba, bubrezi ne stoje na istom mestu... - pričao je Miladin.

- Ja nisam znala da ti imaš tu moć - rekla je Miljana.

- Moja majka je najviše propatila zbog mene. Imao sam dva udesa. Auto me udario na 70 na sat, izuo me iz cipela! Bio sam klinički mrtav i nijednu slomljenu kost! Ja sam jedan deo čovek, a drugi deo anđelo. Ja ne mogu sa svakim da se družim. Mene je ker ujeo kad sam imao šest godina. Operisao sam rak grla... Tatina mama je mene čuvala. Kad sam bio u komi prvi put nisu smeli da mi pokažu auto. Nikad ja nisam bio kriv - rekao je Miladin.

- Ajde proveri nju - rekao je Bora.

- Ja vidim da puno lekove koristiš. Nisi svoja, čudna si mi. Nisam se spojio sa tobom. Ja prilazim ljudima i ja osećam ljude. Ja ovo ne unovčavam. Kad sam Zoricu masirao znao sam šta je problem. Ne želim ljude na grbači. Ja sam običan čovek sa sela. Nemam konekciju, ne provodim s tobom vreme. Ja sam Bogom dat! Nemoj da se sekiraš, da nešto ima ja bih ti rekao. Nju sam osetio da je nervozna i da je lošeg raspoloženja - rekao je Miladin.

- Ti kao da procenjuješ ljude - rekao je Bora.

- Ja imam jaču energiju od drugih. To je konekcija, nisam baba Vanga - pričao je Miladin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić