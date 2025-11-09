Obrti o kakvim će se tek pričati! Anita prolila more suza zbog Anđela, Teodora se ponovo ODALA u simpatijama prema Đukiću, a evo ko se BORI ZA OPSTANAK u Eliti 9

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć se u Šimanovcima održalo još jedno izdanje emisije "Nominacije", a jedno preko puta drugog našli su se Anita Stanojlović i Filip Đukić, koji su bili u kombinaciji.

Prva je nominovala Maja Marinković, koja nimalo nije štedela Anitu.

- Anita je lepa, zgodna i mlada devojka. Mislim da je jako nesebična, voli da daje, dobrodušna je. Ume da bude pokvarena u nekim momentima. Nije inteligentna i nema dva grama mozga kad su emocije u pitanju. Mislim da se služiš lažim kad smo Filip i ja u pitanju. Ne smatram te odanom osobom. Nisi lojalna i jako si prevrtljiva. Kad budem brutalno jaka onda ih napravim žrtvama, a ove godine to ne želim da uradim. Nakačila si mi se, proganjaš me kao psihopata. Ja ne mogu moje samopouzdanje i harizmu da poklonim nekome. Ne bih se vraća na prošlost. Sprema je da gazi preko leševa da dođe do svog cilja. Došla je i prosula se za 24 časa. Ona je za mene utorak devojka! Ja nisam Bog, on prašta, ja ne praštam ove godine nikome ništa! - rekla je Maja, pa se osvrnula na Filipa:

- On je meni jedan od najdražih ukućana. Ima dobru dušu i nije kvaran, iskren je. Sviđa mi se što nemaš u sebi da zarad nečega nešto radiš. Sazreo je. Volim verbalno da se prepucavam sa njim, ali ja sam gornja namerno - rekla je Maja.

Nakon nje, nominacija Anđela Rankovića potpuno je rasplakala Anitu, njegovu bivšu devojku.

- Počeću od Filipa, on je ozbiljna šmekerčina, mulititalenat, pre harizmatičan momak, on je mnogo dobar momak, pozitivno lud. Inteligentan je, direktan, iskren, nije sujetan, ja za njega nemam nijednu lošu reč, a ovde mi je jedna od najdražih osoba - rekao je Anđelo pa se osvrnuo na Anitu:

- O Aniti ću početi od ulaska, ponizila je sve ljude ovde kada je ušla, govorila je kako ljudi nemaju podršku,a gde su njihove porodice. Ja sam rekao da Anitu neću gaziti već da ću braniti ono što smo ona i ja imali, ali njene rasprave i sukobe sa Majom ili bilo kime, jer to je njeno. Nije mi bilo svejedno kada si ušlka, jer mi treba da budem stranci, a odmah si krenula u napada. Meni ništa ne znači to što ti sada imaš suze u očima, iako mi to nije bila namera. Moram da te podsetim da su tebe ovde ponižavali, pa da ne ponižavaš ljude ovde, ušla si i rekla da te ljudi ovde svi mrze, jer to ljudi ne misle. Ne dopadaju mi se stvari kada je u pitanju sve ono sa Filipom, ali ako kažeš za njega da je divan momak, da si mu pružala podršku, a onda da dođeš da govoriš šta je on tebi rekao u krevetu, jer sve to što si pričala o njemu je loše, jer se on tebi poverio. To se ne radi za osobe za koje pričaš da je najdivnija osoba, pominjanje devojke koja se njemu sviđa. JA tebe gledam kao učesnik, i komentarišem te kao učesnika. Nema šta tebi da smeta odnos Maje i Filipa, to je njihovo, ne treba da mešaš te stvari. Iskreno, ne bih komentarisao nešto više, jer smo mi sada ovde u Eliti 9. Nisam u dobrim odnosima sa Anitom, sa Filipom sam u super odnosima, ostavljam Filipa, šaljem Anitu - rekao je Anđelo dok je Anita plakala.

U toku reklama, Anita je napustila Belu kuću gde je razgovarala sa Urošem Stanićem o Anđelu.

- On ne sme ništa da kaže Đedoviću, pa prebacuje tebi, treba sada o svemu da progovoriš, da je dete bilo tu kada je lomio stan, za palicu sve treba da kažeš, pogotovo ono kada si ga nahvatala sa udatom ženom - dodao je Uroš.

- Ja sam njega volela, a on je mene nominovao, znaš kada bih ja njega nominovala, nikada. I to kada je lomio stan, bio je tu Aleksej i Tamara, ona je nekoliko dana vadila staklo iz nogu - rekla je Anita.

- On tebe namerno gazi i kanali, sada ti treba sve da kažeš - dodao je Uroš.

Asmin Durdžić sledeći je izneo svoju nominaciju, te je tako digao ogromnu prašinu.

- Filip je momak kog ja stvarno gotivim, ali neke stvari ne podržavam. Mi sa 37 ili 38 godina imamo i te kako odgovornost za devojke. Jedan šmeker i napolju zaštiti devojke sa kojima spava. Ti si meni rekao da je Anita nešto posebno i da je poštuješ kao devojku. Mogao si da je zaštitiš. Ako ste ti i Maja jako dobri drugari, trebao si da joj kažeš da malo popusti - rekao je Asmin.

- To je sve zbog mene. Ljubomoran je na druženje mene i Filipa - rekla je Maja.

- Nema veze sa Majom, ja nju ne ogovaram po ćoškovima. Treba malo Filip da bude šmekere! Ja nemam ništa loše protiv tebe - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao moram da razmislim, ali kad je bilo za Anitu onda sam skapirao. Ja sam sa njim i dalje dobar - rekao je Filip.

Uroš Stanić naredni je nominovao, te je tako ušao žestok sukob sa Anđelom zbog Anite, koja je pokušala u više navrata da ga smiri.

- Anita i ja se družimo tri godine,ona je lojalna i pravi prijatelj. Moram da kažem da nije iskrena ove godine, ona i dalje voli Anđela, Znam kako joj je kada njen Aleksej pita za Anđela, ona plače. Ona je bila u depresiji, Filipa jeste zgotivila i drag joj je ali nju zanima samo Anđelo, a sve što je rekla za njihov sukob je tačno. On je njoj polomio telefon jer ga je snimala kako je vređa, pored toga kada je on lomio stan, Aleksej je bio u stanu i bio je u drugoj sobi, on nije mario da li će to dete izaći. Svi znamo da je njegova majka vređala Anitu i govorili su da je Anita ku*va - rekao je Uroš.

Ne možeš ti da pričaš nešto gde nisi bio - rekao je Anđelo.

- Ne foliraj se, ovde si kao dobar, a ovamo napolju si je*ao šta si stigao - rekao je Uroš.

- Ja od kako sam ušao, Uroš me je napadao zbog Anite - rekao je Anđelo.

- Uroše nemoj to raditi - dodala je Anita.

Jovana Tomić Matora i Miljana Kulić naredne su iznele svoje mišljenje.

- Kod Filipa mi se sviđa što je direktan i iskren. Nisi uglađen i fin, pravi mamin sin. Ko se pronađe, pronađe, ja pričam o Filipu. On je osoba koja je svoja. On ume da istrpi kritike. Filip priča onako kako misli, iz srca, a ne kalkuliše. Nikad nisam voela iskalkulisane ljude. Ja sam se ložila na Filipa, to svi znaju. Ja sam bila i utorak devojka i utorak momak. Nije da se ponosim baš svim, ali to sam ja. Ona kad je ušla učinilo mi se da me podbola u vezi neke osobe. Ne postoji stvar da ispričam o tebi koju već nisam rekla. Komentarisaću isključivo Anđela jer je pokušao da me unizi. Da ne radi on to, ne bih mu ni ja odgovarala. Kao da i dalje sebe hoće da uzdigne u toj situaciji, a mene da unizi. Ja nemam tu potrebu i taj žar. Ne mogu da ćutim. Situaciju između njih dvoje neću komentarisati. Sladim se i mudro ćutim da dođe na moje. Ne želim da se protumači da sam ljubomorna - rekla je Matora.

- Anita sve ti je oprošteno, bledi sve. Ona je kriva 10 posto za sve, druga osoba je kriva što je dozvolila da se ona umeša u naš odnos. Da se nije zaljubio ne bi to radi, a posle se vraćao i molio. Nisam došla na rođendan jer bi bilo neprirodno. Odnos sa Anđelom ti nije bio rijaliti, vezala si se. Ja bih ti preporučila da se u rijalitiju ne vezuješ. Od hiljadu veza dve su krunisane brakom i uspele su. Nisi smela sebi da dozvoliš ono u utorak. Za svaku ženu će reći ku*va i laka žena. Bespotrebno si sve uradila. Čula sam od Uroša da voliš Anđela i dalje. Ja sam bila sa Bebicom iako sam volela Zolu. Tvoja pojava je ujedinila Maju i Aneli. S pravom si odnela 70% i pobednica si. Aneli je ljubomorna zbog pobede, a Maja zbog fizičkog izgleda i pobede. Glavu gore i ne osvrći se na ove moralne gromade, a jednu ću sad izimitirati. Anita, sve ti je oprošteno! Čule smo da su neke napolju je*ane i odje*ane, a sad se prikrivaju druženjem - rekla je Miljana.

Nominacija koja je sve šokirala jeste nominacija Milene Kačavende, koja je potpuno okrenula ploču kada je reč o Aniti.

- Filip mi je super, upoznali smo se u njegovoj emisiji, dečko je ovde iskren, ne želi vezu, a to što žene padaju na njegov šarm, to nije on kriv. Moram da kažem da to što je Anita rekla da su oni u kombinaciji, a onda mu stavila do znanja da ne sme da ima drugu, te je priznala da želi da bude u vezi sa njim. On meni svojom pojavom ulepša dan, a presedan mi je ono što si rekao za Teodoru. On je iskren i dobar momak. - rekla je Kačavenda pa se osvrnula na Anitu:

- Smatram da si nezrela, iako se vidi promena sada. Moram da kažem da si u ljubavnom odnosima posesivna, a tvoji izlivi besa su veoma teški. Jesi sujetna, jesi kvarna, ali sada si korktna prema meni i ja ću biti prema tebi. Imaš emocije prema Anđelu. Ono što si rekla sa Milicu i ANđela, smatram da je Markova priča za Milicu, ne za Anđela, ali zameram ti to što si rekla to, mogla si da prećutiš: Nominujem Anitu jer sam na Anđelovoj strani.

Vanja Prodanović i Marko Janjušević Janjuš sledeći su izneli svoje nominacije.

- O njemu imam stvarno sve najbolje da kažem. Mislim da je stvarno velikodušan i svoj je u svakom smislu te reči. Vodi se svojim načelima i funkcioniše onako kako on hoće. Dao je svojim učestalim unosom dinamike ljudima da ga osude i promene mišljenje. Da li sam nesvesno pristrasna jer mi je simpatija, moguće da jesam. Mene nije blam zbog njega jer je bio moj izbor, već je lično moj blam za moju psihu što sam brzopleto reagovala. Za Anitu mislim da je dobar čovek i da nije zlonamerna. Uletela si u ovu kolotečinu nezrela. Beograd je džungla i brzo te pojede. Uletela si u Beograd i javni svet koji je pun hijena. Malo si se pogubila u odnosu sa Mtorom jer sad pričaš da ti je greška. Ostaviću Filipa - rekla je Vanja.

- Za Filipa niko nije rekao da je umetnik i da tetovira. Meni je istetovirao mačku da mi se narod smeje tri godine. Za mene on neće snositi odgovornost ta devojke jer i one biraju. Anita danas kaže da je Milan tako lep i dobar momak, ali da nju to ne radi. Nju to ne radi! Da ti zamerna nešto ne mogu jer sam i ja grešio. ostavljam Filipa - rekao je Janjuš.

Dačo Virijević, svojim izlaganjem, poremetio je mnoge, te je detaljno izneo odnos Anite i Filipa.

- Filipe u nekim situacijama si ispao folirant. Ispao si vezano za Teodoru, znao si da će njen svaki pogled ovde da se meri. Vezano za Anitu, takođe. Ako je ona psihopata i ima dete, onda se ne je*eš sa njom nego je odmah ukloniš. Sve što se odavde plasira napolje je možda loše za njeno dete - rekao je Dačo.

- Ja sam Terzi spomenuo posle nekoliko dana jer vidim da se nastavlja. Terza je to rekao kod drveta, mi smo tek posle - rekao je Filip.

- To što si ti imala se*sialni odnos je ružno, pala si na prvom testu, nisi trebala. Ovde su imale i gore situacija pa ih nismo tako komentarisali. Anđelo nije odreagovao i ona se povukla. Jeste se njoj svideo Filip, ali samim tim je htela da izazove Anđelovu reakciju. Maja radi neke stvari namerno i ima prava. - rekao je Dačo.

Teodora Delić novim izlaganjem odala je svoje emocije, otkrivši da joj je neprijatno da priča o tome da li je Filip njen tip momka, s obzirom na to da ima momka u rijalitiju.

- Ja sam u sedmici bila kao neko ko je tebe podržavao. Ja sam tebi rekla da si jedna od najatraktivnijih i lepših devojaka. Katastrofa mi je to što si iznela za Anđela, pokazalo se da si drukara. Za mene si drukara i ja to ne volim. Potenciraš da je Maja ljubomorna na tebe, a imali smo priliku da vidimo da ste vi pričali. Samim tim što si ti Maju isprozivala da je imala odnose je tvoja sujeta - rekla je Teodora.

- Maja je jedna jedina - rekao je Asmin.

- Kada si ušla videla sam da imaš emocije prema Anđelu. Hiljadu puta je ušla u sobu od kad se Anđelo vratio, a pre toga nije ulazila niti je zanima taj deo. Pokazala si malopre emocije prema Anđelu i to mi je prihvatljivo. Filip i ja nismo imali komunikaciju. Za sve što je pričao za Anitu je direktno rekao i nije se vodio čija je podrška. Ne bih ja potencirala da je on kriv za naš raskid ili šta god. Mi nismo komunicirali - rekla je Teodora.

- Da li je on tvoj tip momka? - pitala je Ivana.

- Neprijatno mi je da pričam jer imam momka ovde. Duša mi ne da da tebe ostavim, a da te ne pošaljem. Ne mogu da te pošaljem nakon onog sa Anđelom. Ja sam ovde na Anđelovoj strani. Ostaviću Filipa - rekla je Teodora.

Tanja Stijelja Boginja nije krila ljubomoru zbog drugih devojaka, s obzirom na to da nije krila emocije prema Đukiću.

- Anita je ušla nadobudno i to mi se svidelo. Tako si trebala i da se nosiš, a ne da se poniziš. Ušla si i spominješ utorak devojke. Ja se nisam pronašla jer nisam spavala sa njim. Ti si svesno ušla ovde i pristala da bude sa tobom mrtav pijan - rekla je Boginja.

- Nije bio mrtav pijan, poznajem ga - rekla je Anita.

- Večeras plačeš zbog Anđela i malo sam zbunjena. Nisi zla samo si malo naivna. Šetnja sa Asminom ti ne treba, samo će da te navuče. Znamo kakav je igrač - rekla je Boginja.

- Stanija je bila najbolja drugarica moje najbolje drugarice Tamare - rekla je Anita.

- On ima neke namere prema tebi. Samo će da te navuku i zatvoriće te skroz. On nije glup i zna šta da radi. Zato što si sililila, zato i nemate komunikaciju. Samo mi nije jasno ko ti se sviđa Anđelo, Filip ili Asmin?! Nikad ne bih plakala dok priča moj bivši ako nemam osećanja. Mislim da ga voliš i dalje. Filip je lep, šmeker, lud... Prekinuli smo kontakt jer mi nije bilo svejedno kad je legao sa Vanjom. Nisam sa njim ušla da se po*ebem u rijalitiju. Ja ću nju da pošaljem - rekla je Boginja.

Ivan Marinković jedva je dočekao svoj red da nominuje, te je ovom prilikom žestoko potkačio Rankovića.

- On mi nije konkretan i direktan. Anita je samo promenila stajling. Vidim obrise onoga za šta se nas par borilo, da im je veza fejk. Potpuno si iskotišćena. Nikad neću zaboraviti stiskanje za ruku i zabranjivanje tebe da pričaš. Ona ga je za pet dana odala. On nije kulturan, niti ima odraz poravog mupkarca. Danas sam te sanjao i to nešto znači, da se ljubimo i da smo u vezi. Mislim da češ ozbiljno da ga naj*beš jer veruješ ljudima - rekao je Ivan.

Maja se osamila u kući Odabranih kako bi spremila sebi supu jer je bolesna. Ubrzo nakon Maje u kuću Odabranih je došao Asmin.

- Trebalo je da jedeš ovu sa biberom, sve naopako radiš - rekao je Asmin.

- Pa nisam znala - dodala je Maja.

- Sve radiš kontra - rekao je Asmin.

- Šta sada da radim - upitala je Maja.

- Uzmi par kašika da ti bude lakše, napraviću ti posle lek da budeš dobra - rekao je Asmin.

Nakon što su takmičari nominovali, došlo je vreme da voditeljka Ivana Šopić saopšti takmičarima ko je nominovan od strane odabranih i publike:

- U izolaciju ide Anita i to ubedljivo - rekla je Ivana, nakon čega je otkrila da su od Odabranih nominovane Aneli Ahmić i Aleksandra Babejić.

- Ugroženi su Petja, Murat, Sara Šajić i Miladin Makarije koji imaju veoma zanimljivu priču - rekla je Ivana, a onda je otkrila ko je nominovan:

Miladine sedi, Murate sedi takođe. Saro možeš i ti da sedneš, Petja ide u izolaciju.

Autor: Nikola Žugić