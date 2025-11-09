''Bio sam klinički mrtav, operisao sam rak grla'' Potresna ispovest učesnika Elite zaledila Balkan - Tvrdi za sebe da je delom čovek, delom ANĐEO

Ovakvu priču još niste čuli!

Rijaliti format "Zadruga", a sada i "Elita", iznedrio je mnoge poznate ličnosti i za neke je bio veoma dobra "odskočna daska" u medijski svet, a prilikom boravka učesnika tokom svih skoro 10 meseci u rijalitiju, gledaoci su imali priliku da čuju raznorazne životne priče.

Jedna od tih je i priča aktuelnog učesnika "Elite 9", bivšeg fudbalera Miladina Srdanova. Kako je otkrio cimerima, doživeo je, kada ga je udario automobil, kliničku smrt, a jednom prilikom je imao i rak grla, koju je potom i operisao. No, međutim, ono što je mnoge naježilo, jeste njegova priča o energiji koju poseduje, a kojom pomaže ljudima, te je tako otkrio da sebe gleda kao polu čoveka, polu anđela.

- Ja sam rođen tako. Niko nije želeo da mi operiše ruku. Igram fudbal, radim fizičke poslove. Ja nisam vidovnjak i gatara. Ja sam ovde troje ljudi, ne izlečio, ali ja ne mogu to da radim svakome. Ja sma imao težak život. Ti imaš jako lošu energiju! Ja sam tobom ne mogu da se konektujem. Srce mi ne stoji kako treba, bubrezi ne stoje na istom mestu... - pričao je Miladin i nastavio:

Moja majka je najviše propatila zbog mene. Imao sam dva udesa. Auto me udario na 70 na sat, izuo me iz cipela! Bio sam klinički mrtav i nijednu slomljenu kost! Ja sam jedan deo čovek, a drugi deo anđeo. Ja ne mogu sa svakim da se družim. Mene je ker ujeo kad sam imao šest godina. Operisao sam rak grla... Tatina mama je mene čuvala. Kad sam bio u komi prvi put nisu smeli da mi pokažu auto. Nikad ja nisam bio kriv.

Detaljnije o njegovoj priči možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić