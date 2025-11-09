AKTUELNO

Domaći

EKSKLUZIVNO! Od sutra, više ništa nije isto: Očekuje vas Vanredno ubacivanje, a odmah posle toga i Pretres nedelje

Izvor: Pink.rs

Kako su verni gledaoci televizije Pink već navikli, situacija u "Eliti" se menja iz dana u dan, a sutra sledi pravi "zemljotres".

Bela kuća će sutra uveče postati bogatija za novog takmičara, koji će, bez sumnje, napraviti pravi karabmol među elitarima.

Ne propustite da budete uz emisiju "Vanredno ubacivanje" i voditeljku Dušicu Jakovljević, koja će kao i uvek, novog učasnika prvo "preslišati" u studiju, a zatim ćemo ispratiti i ulazak, koji će sigurno pomrstiti konce mnogima.

Foto: Pink.rs

Odmah nakon toga, počeće emisija "Izbor potrčka", pa i "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem, te ne sumnjamo da će i ovog ponedeljka Balkan "izgoreti".

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

