Ekskluzivno! Večeras neko ulazi u Elitu 9, posle ovoga, više ništa neće biti isto: Odmah nakon ubacivanja počinje i Pretres nedelje - Goreće Balkan!

Izvor: Pink.rs

Kako su verni gledaoci televizije Pink već navikli, situacija u "Eliti" se menja iz dana u dan, a sutra sledi pravi "zemljotres".

Bela kuća će od večeras postati bogatija za novog takmičara, koji će, bez sumnje, napraviti pravi karabmol među elitarima.

Ne propustite da budete uz emisiju "Vanredno ubacivanje" i voditeljku Dušicu Jakovljević, koja će kao i uvek, novog učesnika prvo "preslišati" u studiju, a zatim ćemo ispratiti i ulazak, koji će sigurno pomrstiti konce mnogima.

Odmah nakon toga, počeće emisija "Izbor potrčka", pa i "Pretres nedelje" sa voditeljem Milanom Miloševićem, te ne sumnjamo da će i ovog ponedeljka Balkan "izgoreti".

NE PROPUSTITE NI TRENUTAK, BUDITE VEČERAS UZ TV PINK!

Autor: Nikola Žugić

