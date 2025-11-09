'Prvo je rekla da nije istina, a onda je ipak afekat' Neriova Hana neće više da ćuti, urnisala Situ Ahmić za sve pare: Evo šta je poručila o SVEKRVI IZ PAKLA (VIDEO)

Hana Duvnjak, gostujući u "Rijaliti rešetanju" otvorila je pandorinu kutiju o odnosu sa Sitom Ahmić!

Nakon što nedeljama unazad vodi medijski rat protiv "svekrve iz pakla", Site Ahmić, Hana Duvnjak rešila je da stane na put svim njenim lažima, te je na samom početku emisije "Rijaliti rešetanje" progovorila o stanju kuće Ahmića u Dubrovniku, u kojoj su ona, Nerio Ružanji, njen verenik i ćerkica Arija boravili.

- To je krš i lom! To se raspada, raspada se soba. Ona soba što si snimio razbijene prozore, to zovu Anelinom sobom. To ti je zatrpano stvarima kada smo mi došli, od prašine, od buba, mene je bilo strah da uđem. Na spratu ima kamin, oštećene pločice, krevet izruban, vece katastrofa, tri dana sam morala da ribam. Nije bilo uslova za život tamo. Zamisli kako je meni tamo bilo sa malim detetom?! - rekla je Hana.

- Šta je zapravo najgore što je tebi porodica Ahmić priređivala - pitao je Joca

- Od 16. godine šta su mi radili, kada smo Nerio i ja prvi put bili zajedno. Tada se posvađala sa mojom tetkom, govorila mi je da sam ku*va i ostalo. I tada je ona zaključala Nerija u kuću, nisam mogla da ga vidim godinu i po dana, sreli smo 3. septembra, datum pamtim. Onda kada je htela da me gurne niz stepenice, uništila mi je prvu trudnoću! Ona kaže da je to rekla u afektu, prvo je rekla da se to nikada nije dogodilo, a sada priča da je u afektu. Nikica, njen bivši muž, je zvao moju tetku, on je rekao da me ne pušta iz kuće. Rekao je: "Ako je pustiš iz kuće, ja moram da uradim to, ona nije normalna", zvala je na kućni telefon da on meni kaže da pobacim to dete. Onda mi je govorila da će me rascepati od dole do glave, pa ostalo - rekla Hana, a onda je nastavila:

Moja tetka se prepala, nema ona neki strah od Site, ali joj nije bilo svejedno da sluša to, jer zna šta je ona sposobna da napravi. Znam da je Nerio bio zaključan, još je rekao da je postavila troje ljudi dole da ne može da pobegne, još je i Jasna stavila katanac na prozor da ne može da skoči. Pisao mi je na tiktoku: "Hana, zovi policiju, ona tera Nikicu da te gurne, nudi 500 evra ljudima da ubiju tebe ili dete", tako da smo taj dan otišli u policiju.

