AKTUELNO

Domaći

'Prvo je rekla da nije istina, a onda je ipak afekat' Neriova Hana neće više da ćuti, urnisala Situ Ahmić za sve pare: Evo šta je poručila o SVEKRVI IZ PAKLA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Hana Duvnjak, gostujući u "Rijaliti rešetanju" otvorila je pandorinu kutiju o odnosu sa Sitom Ahmić!

Nakon što nedeljama unazad vodi medijski rat protiv "svekrve iz pakla", Site Ahmić, Hana Duvnjak rešila je da stane na put svim njenim lažima, te je na samom početku emisije "Rijaliti rešetanje" progovorila o stanju kuće Ahmića u Dubrovniku, u kojoj su ona, Nerio Ružanji, njen verenik i ćerkica Arija boravili.

- To je krš i lom! To se raspada, raspada se soba. Ona soba što si snimio razbijene prozore, to zovu Anelinom sobom. To ti je zatrpano stvarima kada smo mi došli, od prašine, od buba, mene je bilo strah da uđem. Na spratu ima kamin, oštećene pločice, krevet izruban, vece katastrofa, tri dana sam morala da ribam. Nije bilo uslova za život tamo. Zamisli kako je meni tamo bilo sa malim detetom?! - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je zapravo najgore što je tebi porodica Ahmić priređivala - pitao je Joca

- Od 16. godine šta su mi radili, kada smo Nerio i ja prvi put bili zajedno. Tada se posvađala sa mojom tetkom, govorila mi je da sam ku*va i ostalo. I tada je ona zaključala Nerija u kuću, nisam mogla da ga vidim godinu i po dana, sreli smo 3. septembra, datum pamtim. Onda kada je htela da me gurne niz stepenice, uništila mi je prvu trudnoću! Ona kaže da je to rekla u afektu, prvo je rekla da se to nikada nije dogodilo, a sada priča da je u afektu. Nikica, njen bivši muž, je zvao moju tetku, on je rekao da me ne pušta iz kuće. Rekao je: "Ako je pustiš iz kuće, ja moram da uradim to, ona nije normalna", zvala je na kućni telefon da on meni kaže da pobacim to dete. Onda mi je govorila da će me rascepati od dole do glave, pa ostalo - rekla Hana, a onda je nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

Moja tetka se prepala, nema ona neki strah od Site, ali joj nije bilo svejedno da sluša to, jer zna šta je ona sposobna da napravi. Znam da je Nerio bio zaključan, još je rekao da je postavila troje ljudi dole da ne može da pobegne, još je i Jasna stavila katanac na prozor da ne može da skoči. Pisao mi je na tiktoku: "Hana, zovi policiju, ona tera Nikicu da te gurne, nudi 500 evra ljudima da ubiju tebe ili dete", tako da smo taj dan otišli u policiju.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Neverica: Sofija priznala da više ne voli Terzu, otkrila sve o njegovom flertu sa Draganom, a evo kako se osećala kada je saznala da se Milica porodil

Domaći

SITA AUTOM HTELA DA UDARI DETE HANINE TETKE: Neriova verenica otkrila potresne detalje i najgore traume koje joj je nanela SVEKRVA IZ PAKLA! (VIDEO)

Domaći

Aleksandra Nikolić prvi put progovorila o svom životu: Otkrila kroz kakav je pakao prošla sa bivšim mužem, pa priznala da je bila sa oženjenim čovekom

Domaći

ZAKUCAVANJE! Neriova Hana urnisala svekrvu Situ: Koristiš veštačku inteligenciju da praviš slike sa sinom, nemaš nijednu gde te srećan!

Domaći

Sita rođenom sinu smeštala zatvor! Pogledajte šta je slala Neriu, kako je maltretirala njega i Hanu: Slala ljude da ih prate, pretila, vređala, slala

Domaći

Nemam 40 godina mafijaškog iskustva: Hana više neće da ćuti, podsetila Situ na RANE RADOVE, pa udarila žestoko: Pozivam je da se odazove sudskom vešta