Nema kome nije dužna pare, ne sme ona u Hrvatsku da uđe: Neriova Hana progovorila u Sitinim mutnim radnjama i BEDNIM dnevnicama koje je isplaćivala rođenom sinu (VIDEO)

Nerio Ružanji, otkako je izgovorio za svoju majku Situ Ahmić pred milionima gledalaca da je zlo, od tada, život Hane Duvnjak, njegove verenice, menja se iz korena, a ona je sada progovorila o svim mutljavinama i spletkama njegove majke!

U okviru rubrike "Rijaliti rešetanje", Joca novinar posetio je Hanu Duvnjak, koja trenutno boravi u Dubrovniku sa ćerkom Arijom, odakle su zajedno ispratile Nerija u borbu za njihovo bolje sutra. Ovom prilikom, ona je progovorila o Sitinom odnosu prema svojoj unuci, a njenoj i Neriovoj ćerki.

- Ne voli ona ni to dete, verujte mi. Ariju je priznala i slikala se sa njom kada je Aneli rekla u sedmici da ona ima unuku. I onda je tu peglala da mi idemo za Sarajevo, da mi nećemo u Dubrovniku nećemo preživeti preko zime, ja sam molila Nerija da ne idemo. Ja sam pošla, tu je ona čuvala Ariju možda pet puta. Nakon drugog puta kako je čuvala, Arija nije htela njoj u ruke, samo počne da vrišti! Inače, tamo gde je Nerio radio, kafić i to, bila je mirna beba, svakome je htela u ruke, svi su je voleli. Pojavi se Sita, ona vrišti, znači nešto se tu dogodilo! - rekla je Hana, a onda je nastavila:

Ja mislim da se nešto dogodilo kada je ona nju čuvala, ili se možda prepala, jer su oni glasni...Bio je jedno vreme neki crni čovek, ispostavilo se da je Nikica. Ja idem u školu, iz škole, on s kombijem prolazi kraj mene, da se slučajno Nerio i ja ne bi sreli. Stajao je u kombiju kada ide u školu, znali su mi smene u školi.

"Radio je po 12 ili 13 sati za 20 evra"

Kada je reč o Neriovoj tvrdnji da mu je Sita davala mnogo malo novca u odnosu na ono koliko je radio u njenoj firmi za taksiste, Hana ističe da je to istina, te i da je dobijao 500 evra mesečno, dok je njima kirija bila 750 evra.

- On je radio 12, 13 sati, ona bi njega u osam digla i kao: "Radi sine", ima kamera, on je ilegalno, tamo ne sme. Ona se svađala tamo s taksistima, lupala im je automobile, samo možeš da odeš tamo i da pitaš taksiste: "Ko je imao problem sa Sitom Ahmić?", svi će dignuti rukom, to je grozno. Niko ih ne voli, niko živ ih ne voli - ističe Neriova verenica Hana i dodaje:

Sita i Jasna su najveće zlo, i onda imate ovamo tetku, njenu ćerku, pa tek onda Aneli, ona je glupa i naivna, nije ona toliko zla. Sita ne sme da uđe u Dubrovnik, u Hrvatsku, jer ima porez i prijave na socijalnom. Ono što je napisala da mi imamo 11 prijava na socijalnom, mi nemamo nijednu. Ovo što je ona poslala, to je kada sam ja bila trudna tri meseca, ona je rekla da se drogiram, to je bila lista, žena mi čita, ja sam bila šokirana! Sutra sam se testirala, bila sam negativna, oni su mi rekli: "Nećemo te više maltretirati", bilo je anonimno, ali se zna ko je prijavio. Ima članak da je dužna 80 hiljada evra za porez, to zna celi Dubrovnik. Nema kome nije dužna pare! 13 sati na dan je radio za 20 evra, ona je njemu govorila da će imati platu 1.300 evra, ali kao: "Ja ću ti davati na svake dve nedelje, pa hiljadu evra mesečno, a 300 sa strane za zimu", na kraju je bilo 20 evra na dan. Možda 500 evra mesečno, a nama je stan 750 evra, ja trudna nisam mogla da radim, imala sam rizičnu trudnoću.

Autor: Nikola Žugić