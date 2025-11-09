Od njih je mogao da nauči da prenosi kofere i da krade: Hana Duvnjak urnisala Ahmiće, ne štedi reči: Grofica se pravi da je umetnik, a Edita mi je SEKLA garderobu (VIDEO)

Skandalozni detalji!

Verenica aktuelnog učesnika "Elite 9", Nerija Ružanjija, Hana Duvnjak, rešila je da više ne ćuti na optužbe "svekrve iz pakla", Site Ahmić, majke njenog verenika, te je tako na sve odgovorila u emisiji "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom". Kako je istakla, Sita je sve radila kako bi naterala svog sina, Nerija, da zavisi od nje.

- To nije bila pomoć, to je bilo da ga hendikepira, da zavisi od toga da on mora da bude u kući...Ona je njega uništila mnogo pre nego što sam ušla u njegov život. Prvo sam bila tabletoman, pa narkoman, pa je Nerio bio u Šiša baru, onda kaže da njegova majka nije bila nark*manka, nego da je bila na teškim tabletama, da nije mogao da je probudi, ispisala ga je iz šestog razreda, odvojila ga je od bake Nade. Bori se za njega, ona je divna žena koju je Sita uništila. Nada joj ništa u životu nije uradila - rekla je Hana, te je tako otkrila šta je mogao Nerio da nauči od svoje porodice:

Mogao je da nauči od njih da krade, bežati iz države, prenositi kofere, biti lenj. Jasna ništa nije radila, pravila se neki umetnik. Bolje moja Arija crta, nego ona! Sita me je optužila da sam pokrala Aneli garderobu, Aneli kaže da mi je dala haljine, dala mi je dve, tri haljine i kombinezon, to je stvarno lepo od nje. Kako mi nismo imali veš mašinu, morali smo da peremo kod njih, nije radila mašina. Meni nisu dali da sama stavljam tu garderobu u mašinu, ona bi moje vraćala isečeno, sa makazama. Kupim novi džemper, tetka (Edita) je sekla to. Prvo je bilo staro, ja kažem Neriju: "Vidi rupa ovde, ovde", kaže mi da sam zapela, ja kažem: "Ne može sa svakom majicom, gaćama da zapnem" i onda dolazi garderoba koja smrdi, meni je tu detetova garderoba, tada je ona imala godinu dana.

Takođe, Hana je otkrila da dok su živeli u Sarajevu, pored cepanja i sečenja njenih stvari, ona i Nerio, pa samim tim i njihova ćerkica Arija, nisu imali privatnost.

- Privatnost ne postoji, one bi ušle kada god. Niko ne sme da mi dođe, gde god da idem, pišu i na papir kada sam otišla i vratila se, kao: "Gde sam ja bila?". Mi smo trebali 15. juna da platimo stan, 14. juna je otišla da se hvali Asminu 800 evra Guči cipelama. To je naša kirija! - rekla je ona, a detaljnije o tome šta je još govorila, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić