BIZARNOSTIMA NEMA KRAJA: Luka i Miljana rešili da 'odmere snage' i pokažu ko ima veću temperaturu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović i Miljana Kulić ušli su u žestok verbalni okršaj, usled čega su sve šokirali idejom da se takmiče u tome ko ima veću temperaturu, jer su oboje prehlađeni.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si ustala da me provociraš kad znaš da sam bolestan i da imam temperaturu? - upitao je Luka.

- Evo, sad ću ja da proverim mojim toplomerom da li imaš temperaturu. Lažovčino - kazala je Miljana.

- Pokvarila si mi toplomer da izgleda kao da imam 34 - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, evo, ja imam 36, 9 - dodala je Miljana.

- Namestila si to, sram da te bude - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

