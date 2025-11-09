BIZARNOSTIMA NEMA KRAJA: Luka i Miljana rešili da 'odmere snage' i pokažu ko ima veću temperaturu! (VIDEO)

Šok!
Luka Vujović i Miljana Kulić ušli su u žestok verbalni okršaj, usled čega su sve šokirali idejom da se takmiče u tome ko ima veću temperaturu, jer su oboje prehlađeni.
- Zašto si ustala da me provociraš kad znaš da sam bolestan i da imam temperaturu? - upitao je Luka.
- Evo, sad ću ja da proverim mojim toplomerom da li imaš temperaturu. Lažovčino - kazala je Miljana.
- Pokvarila si mi toplomer da izgleda kao da imam 34 - kazao je Luka.
- Ne, evo, ja imam 36, 9 - dodala je Miljana.
- Namestila si to, sram da te bude - rekao je Luka.
Autor: S.Z.