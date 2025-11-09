AKTUELNO

Domaći

GRADILA JE REPUTACIJU NA HOTELSKIM INCIDENTIMA: Anitina drugarica žestoko oplela po Maji, pa uzvratila Takiju udarac zbog teških reči na račun Stanojlovićeve: NISAM SIGURNA U NJEGOVO PSIHOFIZIČKO STANJE, JER...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva, Pink.rs ||

Uzvratila udarac!

Između Anite Stanojlović i Maje Marinković pale su brojne prozivke i uvrede od kako je Stanojlovićeva zakoračila u Belu kuću. Dok jedni spatraju da je razlog borba za naklonost Filipa Đukića, drugi veruju da je u pitanju čisto rivalstvo.

Foto: Pink.rs

Taki Marinković nedavno je uputio niz prizivki na Anitin račun, ističuću da je ona fan njegove ćerke, kao i da joj je jedina želja da oponaša Maju i bude njena bleda senka.

- Anita je Majin fan, godinama je gledala i upijala svaki Majin korak kao što smo videli na ulasku - iskopirala je Majin stajling i ponovila njene reči u studiju. Utorak devojka, lazna lezbijka, hotelska dama koja ne može da ukapira beogradsku decu koja se kapiraju pogledom jer, što reče Maja, devojka od dva grama mozga.
pročitajte još

TA UTORAK DEVOJKA JE MAJIN FAN! Taki Marinković urnisao Anitu: Hotelska dama i lažna lezbijka!

Nakon njegovih reči, za portal Pink.rs oglasila se Anitina prijateljica, Tamara Radoman, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Foto: Pink.rs

Anitina drugarica nije štedela reči na račun Takija i njegove naslednice, te je ošto prokomentarisala njegove navode o Anitinoj navodnoj opsesiji Majinim likom i delom.

Ne bih davala previše značaja gospodinu Takiju dobro ga poznajem, kao i njegovu ćerku. Oboje imaju potrebu da se kače na druge ljude kako bi dospeli u medije i na događaje. Nisam sigurna u njegovo trenutno psihofizičko stanje, jer se u javnosti već neko vreme spekuliše o određenim navikama njega i njegove ćerke, koje utiču na ponašanje, pa ne znam kako bi reagovao na moju izjavu i u kom bi je kontekstu doživeo. Ko je čiji idol, odavno je poznato kao i to ko je obilazio klinike noseći fotografije s primerima kako želi da izgleda, ili ko je po Beogradu obilazio šnajderke pokušavajući da kopira tuđe stajlinge. Koliko sam upućena, njegova ćerka ima reputaciju na hotelskim incidentima, jer je svaki hotel u kojem je boravila navodno bio oštećen ili demoliran. Toliko od mene za sada- istakla je Anitina drugarica.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'ON NEMA POŠTOVANJA PREMA SEBI!' Nakon što je Ivan deklarisao kao bugarsku maturantkinju, oglasila se Elica Erski, pa žestoko oplela po Marinkoviću!

Farma

Gradila si sreću na tuđim suzama: Jelena oplela po Aleksandri, prekorila je zbog odnosa sa oženjenim (VIDEO)

Zadruga

Ti si utišani gramofon: Aneli otkrila da ne primećuje Sandru u Eliti, ona brže-bolje pozdravila Lukinog oca! (VIDEO)

Domaći

'LJUBOMORNA JE JER JE ANITA SREĆNA SA ANĐELOM!' Miljana zadala Matoroj nikad niži UDARAC, stavila je na prvo MESTO za najsujetniju, pa joj otkrila BOL

Farma

Aleksandra žestoko uzvratila Andrei! Podsetila je šta je radila u Zadruzi, Andrea joj nije ostala dužna (VIDEO)

Domaći

PLJUŠTE KAŽNE U ELITI! Takmičari i danas prekršili osnovno pravilo, pa žestoko udareni po džepu! Evo ko je na spisku