GRADILA JE REPUTACIJU NA HOTELSKIM INCIDENTIMA: Anitina drugarica žestoko oplela po Maji, pa uzvratila Takiju udarac zbog teških reči na račun Stanojlovićeve: NISAM SIGURNA U NJEGOVO PSIHOFIZIČKO STANJE, JER...

Uzvratila udarac!

Između Anite Stanojlović i Maje Marinković pale su brojne prozivke i uvrede od kako je Stanojlovićeva zakoračila u Belu kuću. Dok jedni spatraju da je razlog borba za naklonost Filipa Đukića, drugi veruju da je u pitanju čisto rivalstvo.

Taki Marinković nedavno je uputio niz prizivki na Anitin račun, ističuću da je ona fan njegove ćerke, kao i da joj je jedina želja da oponaša Maju i bude njena bleda senka.

- Anita je Majin fan, godinama je gledala i upijala svaki Majin korak kao što smo videli na ulasku - iskopirala je Majin stajling i ponovila njene reči u studiju. Utorak devojka, lazna lezbijka, hotelska dama koja ne može da ukapira beogradsku decu koja se kapiraju pogledom jer, što reče Maja, devojka od dva grama mozga.

Nakon njegovih reči, za portal Pink.rs oglasila se Anitina prijateljica, Tamara Radoman, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Anitina drugarica nije štedela reči na račun Takija i njegove naslednice, te je ošto prokomentarisala njegove navode o Anitinoj navodnoj opsesiji Majinim likom i delom.

Ne bih davala previše značaja gospodinu Takiju dobro ga poznajem, kao i njegovu ćerku. Oboje imaju potrebu da se kače na druge ljude kako bi dospeli u medije i na događaje. Nisam sigurna u njegovo trenutno psihofizičko stanje, jer se u javnosti već neko vreme spekuliše o određenim navikama njega i njegove ćerke, koje utiču na ponašanje, pa ne znam kako bi reagovao na moju izjavu i u kom bi je kontekstu doživeo. Ko je čiji idol, odavno je poznato kao i to ko je obilazio klinike noseći fotografije s primerima kako želi da izgleda, ili ko je po Beogradu obilazio šnajderke pokušavajući da kopira tuđe stajlinge. Koliko sam upućena, njegova ćerka ima reputaciju na hotelskim incidentima, jer je svaki hotel u kojem je boravila navodno bio oštećen ili demoliran. Toliko od mene za sada- istakla je Anitina drugarica.

Autor: S.Z.