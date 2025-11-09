ZATEKLI SMO IH DOK SU SE MAZILI... Bora Santana progovorio o aferi Filipa Đukića i Kije Kockar! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Tanja Stijelja Boginja zainteresovala se za proslost Filipa Đukića i ljubavne afere koje je imao u ''Zadruzi''. Po svemu sudeći, nju je posebno zaintrigirao odnos sa Kijom Kockar, a Bora Santana je tom prilikom otkrio šta zna o tome.

- Da li je Kija bila stvarno sa Filipom?

- Čolak i ja smo ih u krevetu zatekli kad su se mazili, ali tu ništa nije bilo dok su bili u krevetu. E, onda kada je on bio vođa, ili ona, ne mogu da se setim, kamere nisu bile u kupatilu, ali je kamera iz kuće gledala na toalet. Međutim, zid su zatresli i polomili su wc šolju, to smo Miki i ja zatekli. Njeni fanatici bedni su slagali da smo Miki i ja polomili wc šolju, kao da bi ih optužili da su imali se*s - rekao je Bora.

- Kija to nikada nije priznala? - upitala je Boginja.

- Ne, nije, ali se posle sve to saznalo - kazao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.