Anita ili Maja? Alibaba obelodanio detalje svog paklenog plana, ovako planira da namagarči crnu mambu! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem u "Šiša baru" o njegovom turbulentnom odnosu sa Aneli Ahmić, ali i ostalim gorućim dešavanjima koja su obeležila prethodnu nedelju u Beloj kući.

- Ove sedmice si imao burne rasprave sa Aneli, imali ste mirne pokušaje razgovora i svađa, zašto ne pronalazite način da obavite razgovor? - pitao je Darko.

- Mislim da sve dok Aneli ima emocije prema meni nema ništa. Ja to stvarno vidim i osetim. Ona nije sigurna u mene, a i ne može da mi pokaže, jer šta bi rekao narod? Sa njom nije moguće iamti prijateljski odnos jer odmah misli da ste u vezi. Jedina prevarena žena je Stanija i ona je najviše ispaštala. Aneli je iskoristila priču jer je Stanija to što jeste, uzela je pare i prodala dete i mene. Uništila svoj život, moju porodicu i htela Staniju. Ako svom detetu želiš dobro, kako možeš da izgovoriš takve stvari za oca? Da li si mislila tad na svoje dete i kako ćemo da slavimo njen rođendan? Nikako nije mislila. Kako jedna majka koja želi dobro svom detetu nije razmišljala koliko god da je povređena? Ja stvarno volim Staniju, kako je mogla medijski da je unakazi? - govorio je Asmin.

- Ušla je Anita, vidim da ti se svidela, šta misliš o njoj? - pitao je Darko.

- Nisam imao ni dobro, ni loše mišljenje. Kad sam video da nosi Stanijin komplet pitao sam odakle i rekla je da je išla da uzme. Popričao sam sa njom, kulturna je, osećajna. Na prvu deluje da je nadobudna, a nije. Sa njom imam lepe teme. Hteo sam da je koristim za neke infomracije, ali je inteligentna i razmišlja o kaznama. Osetio sam da su na nju mnoge ljubomorne, napadaju je i želim da budem uz nju kao drug i prijatelj. Mlada je, ima dobro dušu i svi bi je gazili u kući. Svidelo mi se jer sve najbolje priča o Anđelu, video sam da ga još uvek voli. Ja bih uvek imao potrebu da zaštitim jer je volim, a Aneli ne jer me unakazila, ali zaštitim kad neko pretera. Hteo sam da objasnim Anđelu da nije došla da ga ukanali - govorio je Asmin.

- Rekao si da je Maja hodajući kompleks - dodao je Darko.

- Ona non stop ima reakcije na moja izlaganja. Prva je počela da se igra i da me ponižava. Ja se igram sa Majom, ali se i ona igra dobro sa mojim žvicima. Maja nije loš čovek - rekao je Durdžić.

- Ko je lepši Maja ili Anita? - pitao je voditelj.

- Anita. Maja mi je udarila na kompleks. Ja ću njoj samo reći: "Izvini, ja sam zauzet i neću da prevarim devojku". Maja je dobar čovek, svima bi sve dala. Ja sam dobar čovek prema svakome, a najlošiji prema sebi - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić