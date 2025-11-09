Unakazila Anitu na svim poljima: Maja brutalno razvezala jezik, pa otkrila zbog čega Alibaba svim silama spaja Teodoru i Filipa! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Majom Marinković o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Majo, Dušica te pita ko je najgora utorak devojka? - pitao je voditelj.

- Nema šta, Anita. Ja se hvatam za postupke i dela, ona je ušla sa ciljem da ne želi da bude utorak devojka, ali kad pogledaš koga briga za njihovu kombinaciju? Ja sam u rijalitiju i ja to gledam. Filip je slobodan i lep, može da radi šta hoće i ne stavljam nikakvu odgovornost na njega - pričala je Maja.

- Šta kažeš na to što Anita kaže da si se iskompleksirala na njen ulazak, pa si počela dodatno da se zbližavaš sa Filipom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nisam klinka, niko ne može da me iskompleksira. Ona je lepa devojka, bez dva grama mozga i jezivim biografijom. Znamo svi istoriju sa Matorom, Anđelo je vraćao na pravi put. Nije moja interesna sfera, želi sukob sa mnom, ali ga neće dobiti jer nema inteligenciju da se sa mnom raspravlja. Ona je bruka za jednu pobednicu koja je imala s*ksualni odnos sa Filipom u pijanom stanju - pričala je Maja.

- Alibaba je kuje u zvezde, tebe bocka. Ti si stava da je Alibaba ljubomoran zbog tvog i Filipovog druženja? - pitao je voditelj.

- Da, to mislim jer on non stop spominje Teodoru i Filipa. On želi što pre nešto da se desi, samo da ne bi gledao to druženje, ali naše druženje ne može niko da prekine. Imamo takav odnos od početka, možda sad jeste bliži, ali je isključivo drugarski. Mene Asmin ne interesuje. Zamerio mi je kad sam komentarisala Aneli i njega, ali sam samo bila brutalno iskrena - rekla je ona.

- Da li Anita ima lošu nameru prema Anđelu? - dodao je Darko.

- Da, sladila se kad je pokrenuta tema. Videla sam lošu nameru, kukala je, a onda se izvlačila. Rekla je da ne može sa Anđelom jer je on preinteligentan. Ona nije zla, ali je kvarna - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić