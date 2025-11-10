Aneli i Anita sklopile primirje: Pobednica Elite 7 joj obelodanila sve detalje odnosa sa Anđelom Rankovićem! (VIDEO)

Zaboravile na sukob!

Aneli Ahmić sobi za izolaciju ispitivala je Anitu Stanojlović o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem nakon završetka "Elite 7".

- Sumnjivo je da dečko posle svega neće da ima s*ks sa tobom napolju. Ja to nisam ni spominjala, nisam ga pitala, ali sam pustila da vidim šta će da se dešava. Bilo je tu svašta, ali neću da pričam jer će biti da sam došla da ga gazim. U novembru je počeo da piše drugim devojkama. Mislim da je Đedović ušao ovde 10. i Anđelo je počeo da se čuje sa Milicom. Meni je slao cveće za rođendan, ja sam mu slala hranu kad je bio bolestan - govorila je Anita.

- Kako si slala od njegove mame? - pitala je Aneli.

- Nije smeo da uzme. Tamara se viđala sa njim, pričao da nema druge devojke i da ne može da mu se digne, a imao ih je sve vreme. Nije mi svejedno kad je on u pitanju, to vidim sad kad smo u istom prostoru, ali se ne bih pomirila jer bi me opet ostavio napolju, a ovde bio sa mnom da mu bude lagano. To bi bilo moje uništenje. On mene mrzi i ne može da me gleda očima. Ja sam mnogo patila, a kad bih se pomirila sa njim crkla bih. Anđelo kad me je nominovao sinoć pomislila sam da je ljubomoran - pričala je Anita.

- Pa o čemu pričaš? Ovaj mene nominuje svaki put. Ako je Anđelo sve glumio kako kažeš, šta te čudi? Ne kapiram - rekla je Aneli.

- Razmiščjam da li je bio sa mnom zbog podrške, pa se zaljubio ili je folirao. Nekad pomislim da me je voleo jer je dolazio kod mene, plakao, a nekad pomislim da je zbog rijalitija ušao - pričala je Anita.

- Ja isto tako sklapam kockice, pa mi neke stvari budu nemoguće - dodala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić