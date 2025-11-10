Rafalna paljba Miljane Kulić: Pročitala podle namere Zorice Marković, pa žestoko urnisala Maju i Luku! (VIDEO)

Ne bira reči!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Miljanom Kulić, a ona je bez dlake na jeziku dala svoj sud o svim gorućim temama iz Bele kuće.

- Šta si pričala sa Teodorom? - pitao je Darko.

- Pričala sam joj o Filipu. Ja nisam mogla da zamislim kakvu tetovažu ima Filip i rekla sam mu da zamisli da sam urolog i on stavi peškir podigne i pokaže mi. Prepričavala sam Teodori kakav je Filipov penis i do kakvog zaključka sam došla. Ja sam postala aseksualna, kad vidim ovog Lazara Vujovića, ove p*čke, pa ne bih mogla da budem sa nekim svet da se okrene. Ja nemam želju da zavolim nekog kad vidim ove muškarce slinave - govorila je Miljana.

- Kako komentarišeš što je Bebica rekao da sve veruje Teodori? - pitao je Darko.

- Što bi Ceca u pesmi rekla "Već viđeno". Teodora da spava sa Filipom i bude dva meseca sa njim on bi išao za njima, kao sa mnom i sa Zolom - rekla je Miljana.

- Rekla si da je Anita ujedinila Aneli i Maju - dodao je Darko.

- Čuo sam da su Maja i Filip napolju imali s*ksualni odnos, naravno da joj verujem, a ovde se šatro druže. Ja sam je namerno ostavila jer ju je poslao Anđelo, poslala Maja. Kad sam videla u kom smeru idu nominacije bilo mi je žao. Drugi su jedva dočekali njen blam. Ona nije utorak devojka, ona se nadala vezi. Ona je malo priglupa, slušala je Filipa da će sa njom da bude u vezi i da je najlepša devojka, pa je poverovala. Ona je mislila da će da nastave vezu, kao što je i sa Anđelom bilo. Ja se nadam da će ona da se ponaša u skladu pobednice "Elite 7". Aneli i Maja su milion puta gore od nje, obe su se iskompleksirale - govorila je Miljana.

- Kakav ti je odnos sa Zoricom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Zlorica je jedno najveće zlo. Ja to nikad nisam verovala, ni majka kad mi je pričala. Ona se prišljamčila kad je bilo rođenje mog sina. Ona je došla, bila tu, ja sam se obradovala. Ona je izmislila da je držala moje dete u rukama. Nagovorili su Babejićku da ide za mnom i da me provocira, a Aneli i Luka su rekli da kad ona stane da će oni da nastave. Ona je dala Ivanu Marinkoviću kačket koji sam joj ja pozajmila za žurku. Ona je Ivana navela za najvelikodušnijeg. Matora, Ivan, Luka, Aneli, Babejićka i Zorica imam problem sa njima. Zorica i Ivan šuškaju Babejićku, neće da me ostavi na miru. Njih očigledno istina najviše boli - govorila je Kulićeva.

- Šta misliš o Luki i svim dešavanjima? - pitao je voditelj.

- Sve najgore, ali ja nisam Uroš da idem za njim i da provociram. Ja hoću da provodim vreme sa ljudima koji mi odgovaraju, a ne da kidem živce van crnog stol. Njih boli istina, boli ih jer sam njihovo ogledalo i sve vidim - rekla je Miljana.

- Da li se Maja primila na Filipa? - pitao je Darko.

- Ona je u svakoj vezi prilepak i prikolica. Filip Đukić je jasno rekao da ne želi da bude sa njom i da je gleda kao ortaka. U Asmina nije sigurna i njega je pitala da li je na zadatku, ali bi bila sa njim. Lazar Vujović bi bio sa Majom, ali ona neće da napravi žrtvu od Aneli - govorila je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić