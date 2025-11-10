AKTUELNO

Likuje na sav glas: Matora ne krije sreću zbog razotkrivanja Anite i Anđela, jedva čeka nastavak priče o haosu koji se događao mesecima! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Presrećna!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom otkrila je da se previše sladi zbog raskrinkavanja Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

Bebica će se šlogirati: Alibabi zalutala ruka na Teodorinu zadnjicu, odnos im sve prisniji! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam ko se u ovoj situaciji da je na mom mestu ne bi sladio. Anđelo sinoć kaže: ''Mi smo krv pr*pišali, a ti si je skidala golu'', ma kako da ne. Pitaju se koji je interes, pa pozitivne ankete, fanovi, Matora i Ivan zlo i tako dalje. Ja sve što sam pričala za Anđela, to je istina. Ovo za Milica je istina, a ako je odrukala Anđela, onda je odrukala i Stefana za mene. Dečko je išao i grebao na kapiju, a ja sam bila u najgorim stvarima i dobila sam psihijatra. Nema tela, nema dela i za njega niko nije imao potvrdu da da dokaz za neke stvari. Ukoliko optužujete Anitu, Maja je ta koja je odr*kala svoju drugaricu tako što je pozvala Đedovića. Kako pričaš sa Majom onda? Đedović je samim tim upleo i Anđela, nema tu vađenja nikakvog. Ja sam stajala iza svojih sr*nja, gazili su me najstrašnije, a oni ne znaju da stanu iza svojih postupaka - rekla je Matora.

Kao da hoće sažaljenje: Teodora misli da Bebica ne bira način da dođe do njihovog pomirenja! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

