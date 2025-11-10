Neće biti više kulturan momak: Ivan ne može da dočeka da Anđelu spadne maska i sve se sazna, ali žestoko opleo i po Bebici! (VIDEO)

Jedva dočekao!

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, koji je ovom prilikom govorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Poenta svega je da je ona bila opsednuta Anđelom kao što je bila opsednuta i Matorom, Markom Stefanovićem i tako dalje. Njoj sada duša ispušta suze, ona je kivna i gnevna u sebi. Tek će to eskalirati i tek će reći sve, polako ona puca. Pominjali su palicu, ali najdraže od svega mi je što će se Anđelu Rankoviću skinuti maska, a neće više biti kulturan momak koji devojke izvodi na pravi put. Matora i ja smo pioniri njihove sreće koju su gradili nad nama, a mi smo bili ti koji smo bili najgori. Meni neće ništa značiti, ali želim da vidim kako će narod osuditi dečka koji je gradio imidž kulturnog dečaka, koji je proputovao ceo svet. Jako me zanima šta će i na koji način Marko Đedović da kaže na sve ovo, a Milicu možemo da osudimo, ali da jedan kulturni mag šalje k*rac devojci koja je u drugom stanju koja je pritom bivša verenica tvog jako dobra devojka. Čini mi se po svemu sudeći da je Anita počela da se vraća na staro i da liči na onu devojku iz ''Zadruge 6'', ali ona nije ni bila drugačija već je on pritiskao - otkriva Ivan.

- Je l' i ona utorak devojka ili nije? - upitao je Darko.

- Kako nije? Ja ne znam za izraz kombinaciju, to je klasičan s*ks i ništa više. To što Ivan njima pusti neki film i doda neku kokicu, ma to je presmešno - odgovorio je Ivan.

- Šta se dešava sa Bebicom? - upitao je Darko.

- Sad kad razmišljam oni su se pre sedam dana veselili i slavili veridbu, a ova faza traje četiri dana. Ja sam tebi pre sedam dana rekao da je to vezidba, a taj prsten je hteo da joj bude teret, ali će ga ona lakše skinuti. Posmatram ih u prolazu, Teodora već sada odmah ide šminkanje i sve, devojka je procvetala. On ima dosta faza, prva mu je da kulira i kao sve je okej, druga faza mu je da će biti sve u redu, a treća faza mu je sažaljenje i izmislio je da je bolestan, dok je četvrta faza maltretiranje. Sada, ne želim da budem baš toliki zloća, ali bih baš voleo da se ona oslobodi. Doduše, ja i dalje mislim da će Filip biti s Majom - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić