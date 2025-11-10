Milica je obmanula narod: Mina raspalila paljbu po majci Terzinog deteta, pa raskrinkala sve tajne Elite 9! Haos u najavi (VIDEO)

Raskrinkala svoje cimere!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Minom Vrbaški koje je bez dlake na jeziku žestoko komentarisala sve što se prehodnih dana dešavalo u najgledanijeg rijalitiju u regionu.

Na samom početku razgovora Mina je pričala o svojim osećanjima prema Borislavu Terziću Terzi.

- Zaljubila sam se, neočekivano, a i očekivano jer toliko vremena provodimo zajedno. Njegove oči mene očaraju, pa kad ga vidim u kuhinji i kad ga vidim utegnutnog... Mnogo me radi, lepo se osećam, nasmejana sam i nije kao na početku da mu smeta kad se družim sa ljudima. Sad mi više prija da provodim vreme sa njim. Bilo bi dobro da se držimo zajedno i da budemo komentatori. Mislim da smo se našli, ludačke energije, pozitivni smo i svi nam govore da baš idemo - govorila je Mina.

- Iznenadilo me je kad si na anketi rekla da je Terza velikodušan i da bi volela da je pobednik i da se kolo sreće okreće i da nešto moralno nije moralno - rekao je Darko.

- Ja sam u spoljnom svetu bila protiv Terze, najstrašnije ga pljuvala i stala sam uz trudnu ženu. Kolo sreće se uvek okrene. Ja mislim da je ovo Terzina godina. Ona kaže da je on monstrum, čin jeste monstruozan, ali da se vratimo mesec, dva i sad šta smo saznali mislim da je Milica obmanula narod. Kao što je Aneli rekla da je bila prevarena žena, a nije bila. Ja osuđujem Milicu, ali isto tako i Anđela. On je moj prijatelj, ali moram da budem realna da nije u redu da se dopisuješ sa nekim, a bio je uz njih i to je malo licemerno. Mislim da je akcenat više na Milici, šta je radila ovde Terzi i Sofiji, Dači... Ne može da se uzme u obzir da je Milica bila u drugom stanju i da nije bila svesna, mislim da je bila svesna. Za mene je to katastrofa. Terza je ispao sa Anđelom dostojanstven, sklonili su bubice i rekao mu je Anđelo da može i da ga ošamari i pljune - govorila je Mina.

- Šta se dešava sa tobom i Alibabom? Nije kao pre, promenio se i on i ti - dodao je Darko Tanasijević.

- On voli da ima sve pod kontrolom, a mene niko ne može da ima pod kontrolom. Ja pričam svoje mišljenje. Promenilo se jer on mene gura u neke priče sa kojima ja nemam veze, govori da ja lažem i da ga napadam. Ne znam da li on umisli u trenutku, pa ishitreno kaže. Asmin je prišao, izvinio mi se. Rekao je da skoči da se isterese na prijatelje jer mu je lakše, ali ja ovde nisam džak - govorila je Mina.

- Šta on radi i sa kim se igra? - pitao je voditelj.

- Mislim da se igra sam sa sobom. Ja sam rekla da ovo ispada kao da on tera inat Maji. Ona mu je povredila ego, ponizila, a ona se uključila u ovu igru. Ja ne vidim da je on odlepio, ja vidim da se on igra. Zašto Maja to primećuje ako je Stanijine drugarica i što se ne distancira? Ispada kao da hoće da pokaže da nisu to Stanijine drugarice, a ona pomislim da se zaigrao i da mu se nešto dopalo, ali se on jako brzo prešalta. Ako ćemo najiskrenije nije fer prema Staniji - pričala je Mina.

- Kakva je Anita? - pitao je Darko.

- Krivo mi je jer je nisam poznavala, iznela sam sve zbog Matore, ovako mi je okej. Ono što je radila sa Filipom je radila i u spoljnom svetu, ali nije trebala da priča drugim devojkama jer je i ona to ispala. Ušla je spremna, jako je namazana i mislim da se odlanja na Đedovića i da joj je on dao vetar u leđa. Mene je strah šta će da bude jer mislim da Marko sve njih ima u šaci i da ga se svi boje. Videli smo da je Anita imala strah i da prvi dan nije htela da kaže šta je on poručio, ali je Miljana potegla temu. Meni je više zanimljivo Anita i Luka. Bili smo na garnituri, ona mu se smeškala, a i on isto. On je krenuo Anitu da napada konstantno jer je Aneli govorila da treba da napada Maju, pa je sad korak ispred. Ne znam da li si ispratio za Aneli kad je juče bila Ivana došla je pored nje i Uroša i Janjuša i smeškala se. Komentarisali su ponovo da su mama i sin. Ja bih volela da on ode na Rajsko, zaigrao bi se on, ali kaže da ne može jer mu se gadi - pričala je Mina.

Autor: A. Nikolić