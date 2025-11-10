Milica Kemez delila dečka sa sestrom Mirelom? Bora obelodanio sve o aferi svog prijatelja i bivše, razbesneo kao ris i priznao: Plac mi neće uzeti, makar bacio bombu na sebe tamo! (VIDEO)

Na ivici suza!

Bora Santana bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o novom dečku Milice Kemez koji je bio njegov najbolji drugar, a potom je i otkrio da je Milica delila dečka s svojom sestrom Mirelom Kemez.

- Boro, čuo sam da si pričao o tvojoj bivšoj ženi i da si posumnjao da je s tvojim drugom - rekao je Darko.

- Meni je ona uvek govorila: ''Ti misliš da se tvoji drugari ne lože na mene''. Moji prijatelji su nju videli s tim jednim prijateljem na ručku i svi su mislili da je paravan, ali su ih sreli još tri četiri puta. Ja sam sklapao kockice i sto postotno znam ko je to, ali šok nad šokovima jer sam tog dečka mnogo zavoleo. Mi smo se družili tri godine, išli smo po restoranima i uživali. On je bio kod nas na svadbi, a onda i posle na crkvenom venčanju. Bio je na njenim rođendanima, a na mom rođendanu u avgustu i na ispraćaju je bio na deset minuta i otišao. Meni i Mini je rekao: ''U kameru mi se obratite i tražite sve što treba'', a ja ti sad kažem: ''Pošalji mi čestitku i u njoj sliku Kale (kučeta) da je vidi Foksi'' - rekao je Bora, a oči su mu bile pune suza.

- Čini se da te to baš razorilo - rekao je Darko.

- Jeste zato što je on znao sve o nama. Meni su neki ljudi rekli da su dugo u vezi, ali ja nisam verovao da je to on. Ja imam neke kodekse i družim se s ljudima takvim da ne može takav čovek da sedi s nama u društvu. Ja njega kad sam video dva ili tri puta, on ili me pravi budalom ili me mnogo gotivi. On je celu žurku bio u avgustu kod mene na vikendici. Kada bi morao da biram, izabrao bih s takvim likom da bude. Meni je u glavi samo da nije bila s njim dok smo mi bili zajedno. Sada mi se vraća film i sećam se lažnih frka, brzinski nađen stan, naprsno prestaje da se javlja. On je meni završio papire za kuću, kunem ti se. Ja sam njega zvao kad izađem da on svedoči da sam ja kupio tu kuću. Jedino što me ubija je što ne želim da ona bude plac pored mene, ali pozvaću ih kad izađem da mi se to vrati i da isplatim neki deo. Mnogo mi je teško palo, nisam spavao noćima, ali ne zbog nje. Vraćam film da čovek koji mi je sedeo u kući i da mi kaže bar: ''Zaljubili smo se'', ali on ništa - rekao je Bora, pa dodao:

- Meni je sad krivo jer nikad nisam z*jebao nikoga, a za ovakve stvari znaš šta rade ljudi. Mene niko neće prevariti za moju teritoriju, to je moje i sad kažem da je to lično moje. Laži k*rvinske ne sme niko da mi prodaje, to je moje i to je kraj. Nema gradnje kuće, nema ničega veruj mi da ću bombu baciti na sebe na tom placu - otkriva Bora.

- Što su se toliko ljudi ogrešili o tebe toliko? - upitao je Darko.

- Ne znam, plaćao sam rođendane i živela je kao da sam multimilioner. Ja sam tog dečka mnogo voleo, Milica je htela da za njega nađemo dobru devojku i on se smuvao sa Mirelom prvo, ali kaže da mu nije legla. Pošto je bio i na svadbi i na slavi, očekujem pozivnicu za njegovu svadbu. Opravdanje može da bude da su se strašno zaljubili, ali mene je povredilo što je tražila da se brišu slike. Šta bre da se brišu slike p*čka ti materina? Ličila je na bundevu, samo sam ja bio tu za nju. Kada je Filip Đukić izigrao, a ona se vadila da je to na piće. Zamisli da se brišu moje slike, a nije tražila da se obriše njen p*rno film - rekao je Bora.

- Šta se dešava sa Anastasijom? - upitao je Darko.

- Ubija me u pojam devojka, ne diram je, a ona mi govori: ''Neću da budem s tobom, mrš od mene''. Devojka ne smrdi, nego je taj dan isparavalo iz nje kao da je jela pet pilića - rekao je Bora.

- Vidim da ti se sviđa Anita - rekao je Darko.

- Da sam je upoznao pre svih ovih, ona bi bila sa mnom u ozbiljnoj vezi. Prihvatio bih i njeno dete, napravio bih još jedno. Ukoliko budem bio vođa, odmah je stavljam za omiljenu, ali nikad je neću prvi spopadao. Ja bih joj sve pružio - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić