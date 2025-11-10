Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljunem: Terza na ivici suza priznao koliko je razočaran u Anđela zbog afere sa Milicom Veličković tokom njene trudnoće! (VIDEO)

Ne može da sakrije koliko ga je ova informacija potresla!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Kako ti je sa Minom? - pitao je Darko.

- Naš sam početak je bio malo turbulentan, malo sam poslušao savete Asmina i Anđela, mog šatro druga. Mina se opustila, bolje smo se upoznali i mi stvarno sijamo. Prelepo nam je, nemamo svađe. Ja na njoj vidim da se baš zaljubila, rekla mi je to i u očima joj se vidi da je srećna - govorio je Terza.

- Mina je istakla tvoje promene i rekla je da je ovo tvoja godina u kojoj te vidi kao pobednika. Rekla je da se dokazalo da ono što je bilo moralno nije tako, kako ti reaguješ na sve o čemu se priča o Milici Veličković i Anđelu? - pitao je Darko.

- Mislim da je narod u meni prepoznao iskrenost, ljudi mi neke stvari ne zameraju. Ja sam i dalje u šoku šta se dešava, sve više besnim. Na prvu nisam reagovao kako znam ja da reagujem. Ja nisam hteo da napadam Anđela, Milicu neću da vređam, ali svoje mišljenje ću da kažem. Ja moram da vidim stvari koje su se desile, Đedoviću verujem stvari za koje kaže. Ako je hteo da ukanali Milicu, ispada i Anđelo loš. Ako Milica kaže da sam najveći monstrum koji bi silovao dete, bacio ga sa terase, a samo mesec dana pre toga je imala dopisivanje i muvanje. Ja ne mogu još da pričam neke stvari, čekam da čujem neke informacije i da li je stvarno tražila da ima s*ks u sedmom mesecu trudnoće. Okej kad si sa partnerom i ljudi imaju odnose u trodnoći, ali da to želiš sa drugim čovekom mi je morbidno. Anđelo i ja smo bili drugi, kad je Milica ostala trudna birali smo koga ćemo da vodimo i vodili smo Anđela i Anitu. Bili su uz nas, slušali su šta smo pričali i bili velika podrška. Ja ne mogu da verujem da je on slao svoj polni organ. Imao sam tako lepo sliku o njemu, kulturan, vaspitan, momak na mestu. Pričao sam sa njim i prvi put kad smo pričali nije mi verovao. Posle sam otišao kao čovek da njega tešim, a on meni haos napravio... Otišao sam kod njega rekao sam da neću da ga napadam jer vidim da mu je teško i loše. Rekao sam mu da ne možemo da budemo drugovi, ali neke stvari da mu radim neću. On je meni rekao da mora da mi kaže nešto i zakleo mi se u majku da se nisu videli, ali da su se čuli. Rekao mi je da mogu da ga udarim ili pljujem i da neće da mi zameri. Ja sam mu rekao da se opusti, da neću da ga napadam, ali nema više. Dok je bila emisija "Pitanja novinara" on je sedeo, imao je izgubljenu facu. Otišao sam za njim da ga podignem, ali ovo što mi se priredilo je užasna stvar. Ne može meni da se morališe, a da se rade gore stvari. Rajačić isto indijanac koji je bio moj drug, a sa njom imao odnose. Ako je istina da je htela s*ks u sedmom mesecu trudnoće to je najveća bolest. Ovo je meni morbidno kao Matora kad je bila osuđena, ali njega neće komentarisati i na nominacijama su sinoć već izabrali strane - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić