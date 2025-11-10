RAT DO ISTREBLJENJA: Anđelo obelodanio skandalozne detalje! Anita zbog raskida htela sebi da oduzme život, a njemu ostavi sina Alekseja (VIDEO)

Nikad brutalniji karambol trese Elitu!

Lepi Mća kao i svake nedelje nakon izbacivanja započeo je još jednu "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Aniti Stanojlović.

- Anite, ovde si sedam dana da li sve što si rekla na ulasku stojiš iza svega? - pitao je Mića.

- Sve što sam uradila uradila sam iskreno i sve što sam rekla. Bilo bi ružno da kažem da nije tako kao što sam uraadila i rekla. Možda je bilo malo ružno, ali tako sam osećala. Najviše se kajem za Filipa jer sad ne pričamo - govorila je Anita.

- Filipe, kako sad gledaš Anitu? Da li je zaslužila tvoje poverenje? - pitao je Lepi Mića.

- Sve isto stoji, samo me je razočarala. Ja sam pričao i sa Darkom rekao sam da ne znam da li ćemo da se pomirimo jer je dug period pred nama. Vreme je pred nama ali me je razočarala. Ja razumem da sam ja nju prozivao, ali sa tom svađom nisam imao veze. Ja sam rekao da se ne mešam u ženske svađe i da me ne zanima. AKo je njen stav da sam trebao da je branim ne slažem se sa tim. Bila je pobednica, a ja da je branim u svađi sa Majom. Više mislim da je bila povređena nečin drugim. NIje definitivno da nećemo imati kontakt, ali sad ne osećam potrebu da pričam sa njom - govorio je Đukić.

- Ko te je više izdao Maja ili Anita? - pitao je Lepi Mića.

- Kakve veze imam sa Majom? Sa Anitom sam prošao sve i svašta, a Maja mi je samo drugarica. To je osoba sa kojom sam ležao, spavao i jeo, a to mi je sačuvaj Bože. Maja nije ništa izdala, ona je rekla da joj je Miličina drugarica rekla, ona nije moja drugarica i napolju se ne čujemo i ne pijemo kafe. Ja znam da Anita na neke stvari nadodaje i preuveličava - govorio je Anđelo.

- Nemoj da si bezobrazan - dodala je Anita.

- Obratio sam se i tebi i Tamari, pa ćemo da vidimo kome će gore da bude. Ja sam siguran u sve do 11. maja ove godine. Seti se 11. maja ovde godine - rekao je Ranković.

- Ne znam šta je bilo... Pisala sam ti da te volim? Bila sam pijana, posle sam povukla poruke. Ako hoćeš da ratujemo ratovaćemo. Ja sam jača od tebe, samo tebi može da bude gore - dodala je Stanojlovićeva.

- Tako je. Seti se šta se desilo u sedmici pre nego što sam ja ušao. Slobodno. Rekao sam da prvi neću da te gazim, ali si mene prva pomenula u negativnom kontekstu. Ti si Uroša navela da dođe da me provocira. Mene je blam, nju nije blam svađa i izbošenja - pričao je Anđelo.

- Nije me blam jer sam bila sa tobom, ja mirno spavam jer sam te volela - rekla je ona.

- Da, pa si me 10 meseci maltretirala napolju - rekao je on.

- I trebala sam - poručila je ona.

- Ti mene učenuješ slikom da sam htela da se ubijem? - pitala je Anita.

- Kako ja da budem sa tobom koja mi sečeš sliku kako si isekla vene i krvariš u apartmanu? Pretila si da ćeš da mi dođeš na posao i da mi napraviš haos. Rekla si da ćeš da mi ideš na kuću, a ako ne odeš na kuću da ćeš kola da mi polomiš. Sve što si radila meni si pretila - dodao je Anđelo.

- Ti si pred mojim detetom izvukao palicu i polomio stan. Kad je Tamara naišla sakrio si palicu - rekla je ona.

- Ti si mene gađala čašama. Ja tebe gurnuo nisam, nasrnuo nisam, a ti mi nisi dala da izađem. Kad sam polomio sve jer nisam mogao da izađem iz stana krenuo sam napolje, a onda si ti pobegla iz stana, ostavila dete sa Tamarom koju znaš dva meseca i Anđelom prevarantom iz rijalitija. Evo izlomio sam stan, a ti si ostavila dete sa dve nepoznate osobe, nisi se javila i rekla si da ćeš da se ubiješ. Seo sam u kola i krenuo, a ti si mi slala slike iz šume. Ja sam zvao policiju i hitnu pomoć. Ako Tamara hoće da se upliće, a bila je na mojoj strani, neka ide njoj na dušu. Meni si poslala sliku iz šume i rekla da čuvam Alekseje jer te je zavoleo, a da ti ideš da se ubiješ. Slomio sam ti telefon na komade jer si došla.Vređao sam te, psovao sam te, sve sam ti psovao jer s posle zbog tebe nisam mogao da izađem - govorio je Anđelo.

Autor: A. Nikolić