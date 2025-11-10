Pukao mu film: Janjušu prekipelo od lažova i foliranata, žestoko napljuvao sve redom! (VIDEO)

Žestoko!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je u "Šiša baru" sa voditeljom Darkom Tanasijevićem o svim aktuelim dešavanjima iz Bele kuće.

- Šta je s pogledima sa Aneli? - pitao je voditelj.

- Što se toga tiče da ti tetak kaže da nemam problem da virim. Ja sam virio da vidim kako se svađaju, a svađali su se jer je verenica od Lukice došla da sedi pored mene i smejala se, pominjala Vesnu psa kako ju je volela. Baš je rekla pre neki dan da neće ni da se smeje, ni da ima komunikaciju. Ona je otišla dole, a onda mu se u facu smejala - govorio je Janjuš.

- Šta bi ti rekao da to tvoja verenica radi? - upitao je Darko.

- U najmanju ruku bih je nap*šio. Najverovatnije sam ja lud, ovde je sve postalo normalno. Ovde se devojke j*bu utorkom i to je top. Normalno je da devojak flertuje na tvoje oči, a ti da kažeš da znaš da te ona voli. Ništa se ne ceni, sve je lažno - pričao je Janjuš.

- Kako opstaju Aneli i Luka u vezi i šta ih drži kad ona kaže da je on lažov i pravi sebe žrtvom, a on oseća da je ona bila neverna? - pitao je Darko.

- Ja mislim da ni pokojni Ivo Anrić ne bi mogao da formuliše šta je to. Ajde reci ti meni šta je to? Kako da znam? Nije moguće. Ja ne znam jednu osobu koja kaže da su oni super, dajte jednom fana, tu budalu - besneo ja Janjuš.

- Šta misliš o Anđelu? - pitao je voditelj.

- Mislim da nikog ne gleda kao prijatelja. On bi j*bao svaku ženu od bilo koga, nikog ne poštuje. Kad tako živiš nema potrebe da bilo kome šta kažeš. On je mene napdao kako sam užasan prema svojoj devojci, kao divnoj, ona ga veličala. Kako će sad da govore? Njega niko ne zanima - rekao je on.

Autor: A. Nikolić