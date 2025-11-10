Ovo bi Alibabu razorilo! Nakon što ga je šutnula, Stanija spakovala kofere spremna da napusti Srbiju, evo gde se uputila (FOTO)

Morala da ode!
Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević došla je iz Amerike kako bi u "Elitu 9" ispratila svog ljubavnog partnera Asmina Durdžića, a i kako bi promovisala svoj novi brend garderobe "Sbombs".
Tom prilikom, Stanija je pomno pratila od samog početka Asminovo ponašanje, kako sa drugim devojkama, tako i sa Aneli Ahmić koja se nedavno uselila u Belu kuću. Naime, ona je rešila da sa njim raskrsti, te je tako u jednom od oglašavanja obelodanila raskid, s tim što je otkrila da joj Asmin nedostaje kao prijatelj.
Sada, Stanija je na svom instagram profilu otkrila da je spakovala kofere, te je rešila da se vrati u Ameriku, gde živi i radi, otkrivši da je Pablo, njen pas, najtužniji što ona odlazi. Kako će na ovo reagovati Asmin kada bude saznao, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.
Autor: Nikola Žugić