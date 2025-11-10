AKTUELNO

Ovo bi Alibabu razorilo! Nakon što ga je šutnula, Stanija spakovala kofere spremna da napusti Srbiju, evo gde se uputila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Morala da ode!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević došla je iz Amerike kako bi u "Elitu 9" ispratila svog ljubavnog partnera Asmina Durdžića, a i kako bi promovisala svoj novi brend garderobe "Sbombs".

Foto: Foto: Ustupljene fotografije

Tom prilikom, Stanija je pomno pratila od samog početka Asminovo ponašanje, kako sa drugim devojkama, tako i sa Aneli Ahmić koja se nedavno uselila u Belu kuću. Naime, ona je rešila da sa njim raskrsti, te je tako u jednom od oglašavanja obelodanila raskid, s tim što je otkrila da joj Asmin nedostaje kao prijatelj.

Foto: Pink.rs, Instagram.com/stanijadobrojevic

Sada, Stanija je na svom instagram profilu otkrila da je spakovala kofere, te je rešila da se vrati u Ameriku, gde živi i radi, otkrivši da je Pablo, njen pas, najtužniji što ona odlazi. Kako će na ovo reagovati Asmin kada bude saznao, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić

