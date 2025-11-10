Skandal kakvog nema! Ovo su štikle kojima je Sita mahala u emisiji na Pinku, a zbog njih Hana i Nerio NISU IMALI za kiriju - ŠOK (FOTO)

Od ovoga nema dalje!

Nerio Ružanji, jedini sin Site Ahmić, kog je dobila u braku sa Borisom, koji je, nažalost, poginuo, uselio se u Belu kuću, te je tako otkrio mnoge pikanterije iz odnosa sa svojom majkom, za koju je na pitanje: "Šta bi rekao kada bi te pitali sada za tvoju majku?", rekao da je Sita zlo.

Naime, on je govorio o mnogim malverzacijama njegove majke, zbog koje je on najviše propatio i šta je sve osetio na svojoj koži, a jednom prilikom otkrio je da nije imao za kiriju za stan u kom živi sa verenicom Harom Duvnjak, zbog odela koje je Sita kupila da bi došla u emisiju na Pink televiziju.

S druge strane, njegova verenica Hana ga je korigovala, te je tako kod Joce novinara u emisiji "Rijaliti rešetanje" izjavila da nije u pitanju "Gucci" odelo, već štikle iste marke, te i da je to emisija u kojoj je nosila belo odelo. U galeriji ispod možete pogledati o kojim štiklama je reč:

"Nema kome nije dužna pare, ona ne sme da uđe u Hrvatsku"

Neriova verenica Hana je, podsetimo, žestoko oplela po "svekrvi iz pakla", te je tako otkrila mnoga saznanja do kojih je došla, a kada je u pitanju ona, ali i odnos sa Ahmićima.

- On je radio 12, 13 sati, ona bi njega u osam digla i kao: "Radi sine", ima kamera, on je ilegalno, tamo ne sme. Ona se svađala tamo s taksistima, lupala im je automobile, samo možeš da odeš tamo i da pitaš taksiste: "Ko je imao problem sa Sitom Ahmić?", svi će dignuti rukom, to je grozno. Niko ih ne voli, niko živ ih ne voli - ističe Neriova verenica Hana i dodaje:

Sita i Jasna su najveće zlo, i onda imate ovamo tetku, njenu ćerku, pa tek onda Aneli, ona je glupa i naivna, nije ona toliko zla. Sita ne sme da uđe u Dubrovnik, u Hrvatsku, jer ima porez i prijave na socijalnom. Ono što je napisala da mi imamo 11 prijava na socijalnom, mi nemamo nijednu. Ovo što je ona poslala, to je kada sam ja bila trudna tri meseca, ona je rekla da se drogiram, to je bila lista, žena mi čita, ja sam bila šokirana! Sutra sam se testirala, bila sam negativna, oni su mi rekli: "Nećemo te više maltretirati", bilo je anonimno, ali se zna ko je prijavio. Ima članak da je dužna 80 hiljada evra za porez, to zna celi Dubrovnik. Nema kome nije dužna pare! 13 sati na dan je radio za 20 evra, ona je njemu govorila da će imati platu 1.300 evra, ali kao: "Ja ću ti davati na svake dve nedelje, pa hiljadu evra mesečno, a 300 sa strane za zimu", na kraju je bilo 20 evra na dan. Možda 500 evra mesečno, a nama je stan 750 evra, ja trudna nisam mogla da radim, imala sam rizičnu trudnoću.

Autor: Nikola Žugić