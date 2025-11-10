Aneli laže, na Boga ne misli! Tvrdi da nikada nije rekla da je prevarena, a ovo je zapravo ISTINA (VIDEO)

Skandal trese Balkan!

Nedeljama unazad, Aneli Ahmić vodi rat sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem, u kom pljušte razne optužbe. Naime, nedavno je Aneli, posle tri godine, priznala da je Asmin nikada nije prevario, već da se ona osećala prevareno, ali da ju je zapravo ostavio.

Ovo je bacilo sumnju na mnoge njene tvrdnje kada je reč o samom odnosu, ali i o njegovom životu, a pre nekoliko dana, u jednoj od emisija u "Eliti", Aneli je istakla da nikada nije izjavila da ju je prevario, što zapravo nije istina.

Voditeljka Dušica Jakovljević, na samom početku "Elite 7", najavila je Aneli kao novu učesnicu koju je muž prevario sa osobom koju poznaje čitav Balkan, a kada ju je upitala ko je ta osoba, Aneli je otkrila da je u pitanju Stanija Dobrojević.

- Posle tri godine braka me je prevario sa Stanijom Dobrojević. To se dogodilo pre mesec dana. Ja sam otišla sa ćerkicom na odmor, oko 26. je meni poslao poruku da dođem po stvari, da uzmem svoju garderobu i ćerkicinu. Živeli smo u Austriji u iznajmljenom stanu, roditelji su mu podstanari, svi žive pod kirijom u Austriji. Saznala sam nakon 10 dana...Prošla sam pakao - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs