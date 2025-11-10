''Slala si mi slike isečenih vena i kako krvariš'' Balkan bruji o novim detaljima raskida Anite i Anđela, a evo kako je ona nedavno govorila o njemu (VIDEO)

Od sinoć, domaća javnost bruji o skandaloznom raskidu Anđela Rankovića i Anite Stanojlović i detaljima koje su otkrili tokom svađe, a evo kako je ona, pre samo nekoliko meseci govorila o svemu ovome!

Anita Stanojlović, pobednica "Elite 7", uselila se u Belu kuću pre tačno sedam dana, a sinoć je na Mićinoj Igri istine izbio opšti haos kada su se ona i Anđelo Ranković posvađali, te su tom prilikom izneli sav prljav veš na površinu. Naime, Anđelo je otkrio da mu je Anita slala fotografiju kako je isekla vene i krvari u apartmanu, dok je ona istakla da je on palicom, pred njenim detetom, polomio stan.

- Ti mene učenuješ slikom da sam htela da se ubijem? - pitala je Anita.

- Kako ja da budem sa tobom koja mi sečeš sliku kako si isekla vene i krvariš u apartmanu? Pretila si da ćeš da mi dođeš na posao i da mi napraviš haos. Rekla si da ćeš da mi ideš na kuću, a ako ne odeš na kuću da ćeš kola da mi polomiš. Sve što si radila meni si pretila - dodao je Anđelo.

- Ti si pred mojim detetom izvukao palicu i polomio stan. Kad je Tamara naišla sakrio si palicu - rekla je ona.

Podsetimo, Anita je gostovala u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, te je tom prilikom govorla o raskidu sa Anđelom.

- Da li poseduješ neki audio snimak koji bi totalno promenio mišljenje gledalaca ili vaše zajedničke podrške o Anđelu Rankoviću i šta misliš, kako on reaguje na sve - pitao je Nikola.

- Ja sam pre objavljivanja najavila da ću objaviti i nakon toga sam dobila policiju. Zove me Tamara, dolazi mi na vrata i kaže: "Policija mi je došla, prijavio te je", prijavio me je da mu pretim medijskim linčom. Ne znam, možda se uplašio, možda nije...Pazi, svi su audio snimci slični poput onog što sam izbacila, ali njega ljudi ne poznaju takvog, tako da mislim da je i ovo dosta promenilo. Mene ne zanima svakako kako će ljudi gledati na njega - rekla je Anita.

Takođe, Anita je ovom prilikom progovorila i o njegovoj bivšoj devojci, pevačici Teodori Džehverović, oko koje se dosta spekulisalo dok su bili u "Eliti", s obzirom i na to da je njena majka, Gordana Džehverović, mama Džehva, mentorka imanja u Šimanovcima.

- Kakvo sada, posle svega sa Anđelom, imaš mišljenje o Teodori Džehverović - pitao je Nikola.

- Uglavnom sam ljubomorisala. Ja protiv te devojke nemam ništa, čak sam i rekla da je jako lepa i zgodna, popularna je i uspešna. Znam neke stvari iz Anđelove priče, ali posle ovoga sa mnom, ne mogu da verujem Anđelu sto odsto - rekla je Anita.

- Znači, ti zapravo u ono što je on tebi pričao o raskidu sa Teodorom, ne možeš veruješ - pitao je Nikola.

- Verujem, ali ne sto odsto. Koliko verujem njemu, toliko bih... - zastala je Anita, a onda se Nikola ubacio:

- Toliko bi verovala i njoj kada bi ti ispričala - rekao je voditelj.

- Da...Ja sam njega nekako skroz drugačije doživela i verovala mu sve što kaže - rekla je pobednica "Elite 7".

O čemu je još govorila, pogledajte u videu iznad.

Autor: Nikola Žugić