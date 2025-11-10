Ludača, sve što je radila Matoroj, sad joj se vraća: Bivša učesnica Elite otkrila NOVE detalje SKANDALOZNOG raskida Anite i Anđela: Videli smo se letos, on je čuvao Alekseja dok...

Domaća javnost trenutno bruji o skandaloznim detaljima raskida veze koje su izneli Anđelo Ranković i Anita Stanojlović, aktuelni učesnici "Elite 9", a sada se za Pink.rs oglasila i Slađa Poršelina!

Anita Stanojlović, pobednica "Elite 7" i aktuelna učesnica "Elite 9" uselila se u Belu kuću pre tačno sedam dana, a od tada, u rijalitiju više ništa nije isto. Naime, tokom sinoćnje Mićine Igre istine, Anđelo Ranković i ona su se sukobili, te su tom prilikom izneli kompletan prljav veš iz njihovog odnosa, koji su predstavljali bajnim i sjajnim, a po svemu sudeći, to nije bio.

Kako je Anđelo istakao, Anita je čak i pokušala da se ubije, te i da mu je slala fotografije krvavih ruku, tj. kako je rekao, fotografiju na kojoj je sekla vene.

- Ti mene učenuješ slikom da sam htela da se ubijem? - pitala je Anita.

- Kako ja da budem sa tobom koja mi sečeš sliku kako si isekla vene i krvariš u apartmanu? Pretila si da ćeš da mi dođeš na posao i da mi napraviš haos. Rekla si da ćeš da mi ideš na kuću, a ako ne odeš na kuću da ćeš kola da mi polomiš. Sve što si radila meni si pretila - dodao je Anđelo.

- Ti si pred mojim detetom izvukao palicu i polomio stan. Kad je Tamara naišla sakrio si palicu - rekla je ona.

Sada, ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa Slađom Poršelinom Blindom, koja je za naš portal dala sud o ovoj aktuelnoj temi koja trenutno trese region.

- Moram da pozdravim najbolji portal, portal Pink.rs i da dam izjavu za moju bivšu drugaricu Anitu i mog prekrasnog druga Anđela. Ja sam sve to već znala, ja sam znala da Anita nije mogla da podnese raskid, pošto je meni Anđelo to rekao kada smo se videli letos. Ona je njega uhodila, pratila, čak imam i informaciju da kada je on išao na putovanje, da je uplaćivala putovanje da ide sa njim. Razbijala mu je kancelariju, nije mogla da podnese da on završi sa njom jer je ona profil devojka koja je poludela, u smislu jedna klasična ludača koja mora da shvati da jedina osoba koja je mogla da je prihvati je Matora, jer je ona zaljubljive prirode. Sve što je radila Matoroj, sada joj se vraća - rekla je Poršelina, a onda je nastavila:

Ja sam znala da će pući veza između Anđela i Anite, Anđelo je neko ko je fakultetski obrazovan, dečko koji želi porodicu, dečko koji nikad ne bi bio sa devojkom koja ima dete. Njegova majka je nikada nije prihvatila za snajku jer je Matorina žena, znači mi poznajemo Anitu u javnosti kao devojku, tj. Matorinu ženu, ona bi sve to malo da izbriše, njenu prošlost, koja je katastrofalna, šugava i prljava jako! Čula sam da je naplaćivala sek*ualne usluge, ne tvrdim, ali sam čula od nekih muškaraca da im je tražila novac i jedino ono što se pretvarala u "Eliti 7", a to je da je Anđelo izbrisao njenu prošlost, a onda je Filip njenu prljavštinu izneo na površinu, kada je rekao da je ona utorak devojka. Imala je princa Anđela, neće više nikada.

Kako je istakla, misli da ove godine od Anitine pobede, ali i dostojanstva, kako kaže, nema ništa.

- Rekao mi je da mu je slala poruke iz šume, on je čuvao Alekseja tada, ona je htela da se ubije bukvalno, tj. ona je njemu tražila da ostane sa njom u vezi, a on je raskinuo kada je shvatio s kim ima posla. Osuđivala ga je i pričala je svašta za njega, ali iskrena da budem, pretila mu je samoubistvom da bi nastavio vezu sa njom. Moram da se složim s ljudima iz Elite koja je prozvana: "Anita Zolina ki*a", tako da, od dostojanstva ove godine ništa, od pobede ništa. Mora da ima nekog Anđela pored sebe, a znam da je ljubomorisala u sedmici na mene, tako da jedva čekam da moj drug izađe i da nastavimo tamo gde smo stali - zaključila je Slađa Poršelina za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić