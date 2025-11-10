KUM NIJE DUGME! Pozvali smo Marka Đedovića nakon saznanja o skandalu između Anite i Anđela, evo šta nam je rekao!

Domaća javnost trenutno bruji o skandaloznim detaljima raskida veze koje su izneli Anđelo Ranković i Anita Stanojlović, aktuelni učesnici "Elite 9", a sada se za Pink.rs oglasio i Marko Đedović!

Pobednica "Elite 7" i aktuelna učesnica "Elite 9", Anita Stanojlović, uselila se u Belu kuću pre tačno sedam dana, a od tada, u rijalitiju više ništa nije isto. Naime, tokom sinoćnje Mićine Igre istine, Anđelo Ranković i ona su se sukobili, te su tom prilikom izneli kompletan prljav veš iz njihovog odnosa, koji su predstavljali bajnim i sjajnim, a po svemu sudeći, to nije bio.

Kako je Anđelo otkrio, Anita je čak i pokušala da se ubije, te i da mu je slala fotografije krvavih ruku, tj. kako je rekao, fotografiju na kojoj je sekla vene.

- Ti mene učenuješ slikom da sam htela da se ubijem? - pitala je Anita.

- Kako ja da budem sa tobom koja mi sečeš sliku kako si isekla vene i krvariš u apartmanu? Pretila si da ćeš da mi dođeš na posao i da mi napraviš haos. Rekla si da ćeš da mi ideš na kuću, a ako ne odeš na kuću da ćeš kola da mi polomiš. Sve što si radila meni si pretila - dodao je Anđelo.

- Ti si pred mojim detetom izvukao palicu i polomio stan. Kad je Tamara naišla sakrio si palicu - rekla je ona.

Sada, ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa Markom Đedovićem, koji je za naš portal dao sud o ovoj aktuelnoj temi koja trenutno trese region.

- Ono šta mogu da kažem je to da su se voleli Anita i Anđelo, sada ko će šta pričati da sebe pere i izvlači jer ne žele da priznaju da su ljubav ubili ponašanjem je nešto drugo. Ja sam svedok da to nikakve veze sa pričom i rijalitijem nije bilo! Ružno je da se na to bilo ko od njih vadi. Oni su svim haosima koje su imali uništili sve što su gradili. Ja ću uvek biti na Anđelovoj strani i znam šta mi je pričao. Eto, pričaju o nekim dokazima, ajde da vidimo to pa da pričamo, još je rano da kažem konačno mišljenje, ali da su se voleli i branili jesu. Anđelo nikada ne bi bio s njom da se nije zaljubio - rekao je Đedović u izjavi za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić