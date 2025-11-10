ANITA PLAČE KAO KIŠA! Anđelo zaurlao iz petnih žila na Stanojlovićevu, leti perje na sve strane: Meni je majka svetinja, kao i vama deca (VIDEO)

Haos!

Učesnici Bele kuće danas biraju najvećeg poltrona, a reč je dobila Dušica Đokić.

- Tanja je poltron jer za svoje sukobe koristi jače karike ovde ili koristi slabije karike kad vidi da će neko da ispadne, pa im se približava da bi je postavljali za vođu. Nikad nećeš moći da budeš kao ja, čak ni u nekom drugom svetu. Jedino znaš da se čepiš po TikToku, a ja sam ozbiljno ime - rekla je Dušica.

- Ne smatram da smo poltorni jer je sve to istina koja je napolju dokazana. U ovom delu priče nema Aneline istine. Smatram da ti gaziš svoje stavove da bi nekoga odbranio. Mića svesno brani neke stvari i zna zbog čega to radi. Ivan i Matora su sledeći. Nisam mislio da ćeš to koristiti u sukobu sa Anđelom, a ne znaš da li je to tako. Ne znaš da li je Aleksej bio tu kad je ona išla da se ubije - rekao je Bebica.

- Moje dete nije tema rijalitija! - skočila je Anita.

- On je spominjao prvi - skočio je Anđelo.

- Nisam ja - rekao je Uroš.

- Nisam ja spomenuo, on je pričao - rekao je Anđelo.

- Od sad nemojte spominjati Noru ni njeno dete - rekao je Asmin.

- Čuvamo decu, a majke ćemo da gazimo, e ku*ac! Moja majka je svetinja! Meni je majka svetinja kao i vama deca, ali onda nemojte da je*ete naše majke. I moja majka je sama 35 godina da bi se 10 meseci spominjala - skočio je Anđelo.

- Za mene su poltoroni Luka, Uroš i Babejićka - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić