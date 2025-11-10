Milica Kemez progovorila nakon skandaloznih optužbi bivšeg muža Bore Santane: Evo šta je poručila posle priče da je u vezi s NJEGOVIM DRUGOM

Razvod Milice Kemez i Bore Santane propraćen je nizom skandala, domaća javnost mesecima unazad komentariše prljav veš iz njihovog braka, a učesnik "Elite" protekle noći obelodanio je nove šokantne detalje.

Naime, Bora je u "Šiša baru" otkrio da je Milica već mesecima u vezi sa jednim od njegovih najboljih drugova, što ga je veoma povredilo, a izrazio je sumnju da ga je sa njim varala tokom braka.

Takođe, priznao je da je sa pomenutim čovekom najpre bila njena sestra Mirela, kojoj ga je navodno nabacivala upravo Milica, da bi potom ona sama završila sa njim. Milica se ovim povodom nije javno oglašavala za medije, međutim korisnici Instagrama, gde je više nego aktivna, njenu novu objavu protumačili su upravo kao odgovor na najnovije Borine priče.

- Budi ponosna na to kako si se nosila proteklih meseci. Na tihe bitke koje si vodila, na noći kada si samo brisala svoje suze i ipak nastavila dalje. Proslavi svoju snagu, kraljice - napisala je Milica.

Pored mene je živela kao da sam multimilioner

Podsetimo, Bora je govorio o tome koliko ga je pogodilo saznanje o Miličinoj navodnoj vezi sa njegovim prijateljem.

- Meni je ona uvek govorila: ''Ti misliš da se tvoji drugari ne lože na mene''. Moji prijatelji su nju videli s tim jednim prijateljem na ručku i svi su mislili da je paravan, ali su ih sreli još tri četiri puta. Ja sam sklapao kockice i sto postotno znam ko je to, ali šok nad šokovima jer sam tog dečka mnogo zavoleo. Mi smo se družili tri godine, išli smo po restoranima i uživali. On je bio kod nas na svadbi, a onda i posle na crkvenom venčanju. Bio je na njenim rođendanima, a na mom rođendanu u avgustu i na ispraćaju je bio na deset minuta i otišao. Meni i Mini je rekao: ''U kameru mi se obratite i tražite sve što treba'', a ja ti sad kažem: ''Pošalji mi čestitku i u njoj sliku Kale (kučeta) da je vidi Foksi'' - rekao je Bora, a oči su mu bile pune suza.

- On je znao sve o nama. Meni su neki ljudi rekli da su dugo u vezi, ali ja nisam verovao da je to on. Ja imam neke kodekse i družim se s ljudima takvim da ne može takav čovek da sedi s nama u društvu. Ja njega kad sam video dva ili tri puta, on ili me pravi budalom ili me mnogo gotivi. On je celu žurku bio u avgustu kod mene na vikendici. Kada bi morao da biram, izabrao bih s takvim likom da bude. Meni je u glavi samo da nije bila s njim dok smo mi bili zajedno. Sada mi se vraća film i sećam se lažnih frka, brzinski nađen stan, naprsno prestaje da se javlja. On je meni završio papire za kuću, kunem ti se. Ja sam njega zvao kad izađem da on svedoči da sam ja kupio tu kuću. Jedino što me ubija je što ne želim da ona bude plac pored mene, ali pozvaću ih kad izađem da mi se to vrati i da isplatim neki deo. Mnogo mi je teško palo, nisam spavao noćima, ali ne zbog nje. Vraćam film da čovek koji mi je sedeo u kući i da mi kaže bar: ''Zaljubili smo se'', ali on ništa - rekao je Bora, pa dodao:

- Plaćao sam rođendane i živela je kao da sam multimilioner. Ja sam tog dečka mnogo voleo, Milica je htela da za njega nađemo dobru devojku i on se smuvao sa Mirelom prvo, ali kaže da mu nije legla. Pošto je bio i na svadbi i na slavi, očekujem pozivnicu za njegovu svadbu. Opravdanje može da bude da su se strašno zaljubili, ali mene je povredilo što je tražila da se brišu slike. Šta bre da se brišu slike p*čka ti materina? Ličila je na bundevu, samo sam ja bio tu za nju. Kada je Filip Đukić izigrao, a ona se vadila da je to na piće. Zamisli da se brišu moje slike, a nije tražila da se obriše njen p*rno film - rekao je Bora.

Autor: D. T.