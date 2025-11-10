TI I TAMARA STE ODGOVORNE ZA NAŠ NASTAVAK! Anđelu pala roletna, dokazao da drži Anitu u šaci! Pokušali da sklope primirje (VIDEO)

Progovorili!
Anita Stanojlvoić došla je kod Anđela Rankovića kako bi pokušala da zaustavi njihov dalji sukob i iznošenje prljavog veša iz veze.
- Šta imaš ti da pričaš bilo kome? - pitao je Anđelo.
- Ja sam mu govorila da te ne dira - rekla je Anita.
- Ostavila si prostor za sve i svašta - rekao je Anđelo.
- Rekla sam da me nisi tukao - rekla je Anita.
- Seti se šta si rekla mom drugu nakon jedne svađe. Ne diraj me, i to ću reći! - rekao je Anđelo.
- Ja imam bitnije nešto napolju - rekla je Anita.
- I meni je moja majka moj život. Izaberite ti i Tamara kako ćete. Ti i Tamara ste odgovorne za naš dalji nastavak. Tamara ima sa tobom i sa mnom veze - rekao je Anđelo.
- Ako se ti i ja ne svađamo ona neće reagovati - rekla je Anita.
- Trebala si da imaš totalno drugačiji pristup i nastup - rekao je Anđelo.
- Meni nije sad svejedno što se tiče tebe - rekla je Anita.
- Ne diraš osobu ako ti nije svejedno - rekao je Anđelo.
- Misliš da je meni bilo svejedno kad sam ušla kod tebe za Novu godinu i videla te sa njom - rekla je Anita.
- Nije ti bilo svejedno a viđala si se sa drugim. Sa kim si bila u maju? Imam snimak - rekao je Anđelo.
