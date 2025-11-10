POZELENEO: Mića ne prihvata titulu najvećeg poltrona porodice Ahmić, žestoko zaratio sa Kačavendom (VIDEO)

Au!

Učesnici Bele kuće danas biraju najvećeg poltrona, a reč je dobila je Anita Stanojlović.

- Sad smo pružili ruku jedno drugom i nećemo se dalje svađati - rekla je Anita.

- Miljana, Luka, Asmin i treće mesto Sunčica i Boginja - rekao je Jovan.

- Uroš, Ivan i Babejićka su osobe koje će se uvek ušlihtati nekome - rekao je Anđelo.

- Ivan je broj jedan. Anita kad je sinoć govorila, ti si rekao: "Pa šta?!". Zamisli da imaš takvu devojku u porodici. Luka je treća osoba - rekla je Sunčica.

- Moj drug Dačo je na prvom mestu, na drugom je Bebica i na trećem Babejićka - rekao je Bora.

- Broj jedan poltron je Mića, lažni grof. Ti si Mića Ahmić! Zamalo si u prošloj sezoni dobio srčani udar i zakleo si se u ćerku da nikad nećeš preći preko reči. Ti si taj koji bira strane. Znaš da nemaš argumente - rekla je Milena.

- Ja sam za vas argument! Setite se kad ste išli čoveku na veridbu, a sad ga nazivate poltronom - rekao je Mića.

- Jusufe čeka te Sarajevo - ubacio se Dača.

- Smrdljivko koji je išao na sastanke sa Groficom da jede ćevape. Odabrao si strane, braniš neodbranjivo. Lukin otac je imao razloge da šalje poklone, a ti si prvi dolazio da uzimaš voće i kikiriki. Sr*o si po Sandri pet meseci zbog toga, a to si radio. Broj dva je Lazar Vujović, poltoron porodice Ahmić. Broj tri je Marinković kom je Lazar razlupao nos, a on mu kumuje i ide na veridbe - rekla je Milena.

- Uvek na usluzi su Babejićka, Sunčica i Murat - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić