Ne zna gde udara: Anita pronašla spas u Mini, zatražila savete kako da zaustavi rat sa Anđelom (VIDEO)

Anita Stanojlović došla je kod Mine Vrbaški kako bi sa njom porazgovarala o problemima sa Anđelom Rankovićem i o dogovoru koji su maločas sklopili.

- Dogovorili smo se šta ćemo kad izađu klipovi. Od sada, od ovog trenutka ćemo drugačije. Ne znam kako ću večeras - rekla je Anita.

- Iskreno, kao i do sada - rekla je Mina.

- Nije mi dopustio da bilo šta kažem. Ne mogu da vičem. Ja znam da ako bude trebalo, čula si šta sam rekla Tamari. Oni su i prošle sezone govori da smo fejk - rekla je Anita.

- Hoćeš da zaustaviš ovu priču zbog deteta jer ti je dete na prvom mestu... Kad krenu drugi nemoj da ih čuješ - pričala je Mina.

