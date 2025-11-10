Ne zna gde udara: Anita pronašla spas u Mini, zatražila savete kako da zaustavi rat sa Anđelom (VIDEO)

Frka!
Anita Stanojlović došla je kod Mine Vrbaški kako bi sa njom porazgovarala o problemima sa Anđelom Rankovićem i o dogovoru koji su maločas sklopili.
- Dogovorili smo se šta ćemo kad izađu klipovi. Od sada, od ovog trenutka ćemo drugačije. Ne znam kako ću večeras - rekla je Anita.
- Iskreno, kao i do sada - rekla je Mina.
- Nije mi dopustio da bilo šta kažem. Ne mogu da vičem. Ja znam da ako bude trebalo, čula si šta sam rekla Tamari. Oni su i prošle sezone govori da smo fejk - rekla je Anita.
- Hoćeš da zaustaviš ovu priču zbog deteta jer ti je dete na prvom mestu... Kad krenu drugi nemoj da ih čuješ - pričala je Mina.
Autor: A.Anđić