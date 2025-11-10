KONAČNO JE UPALILA TOG FIKUSA! Sin Zorice Marković žestoko prozvao Mikija Dudića: Ne poštujem ljude bez stava!

Višedecenijsko prijateljstvo pevačice Zorice Marković i Mikija Dudića, sina njenih kolega Zlate Petrović i Hasana Dudića, pod znakom je pitanja zbog Milene Kačavende.

Naime, Miki je branio porodičnu prijateljicu svojih roditelja prilikom njenih svađa s Kačavendom, međutim nakon što je sa cimerkom spustio loptu došlo je do zbližavanja, koje je Markovićki bilo čudno, što mu je i zamerila. Zbog Kačavende su već nekoliko puta ušli u burne rasprave, a sada se ovim povodom oglasio pevačicin sin Ilija.

- Nisam podobnije to ispratio, slali su mi snimke i pričali mi... Po onome što sam video, mislim da Miki nije zabio nož u leđa, niti izdao Zoricu, nego mislim da je on, jednostavno, čovek bez stava, pojedinac koji nema stav. Okej, treba biti neutralan, ne treba birati strane, ali onda se predstaviš od samog starta kao neutralan, sam za sebe, ne ide da braniš ljude koje ti voliš i staješ na njihovu stranu svojevoljno, kada ti hoćeš, a onda kada želiš da ideš linijom manjeg otpora, kako bi sačuvao što bolji boravak u rijalitiju do kraja sezone, ti kalkulišeš - počinje priču Zoricin sin za Pink.rs.

- Mislim da je tim postupkom želeo da ide linijom manjeg otpora kako bi sebi kupio što mirniji boravak preostalih meseci. Nije on toliko iskusan rijaliti igrač da bi bio nezavistan, kao moja majka, Lepi Mića, Ivan Marinković, Matora... Moja majka nikada nije tražila niti će tražiti da je bilo ko brani, jer je ona sama armija za sebe. Njoj ne trebaju štićenici, klanovi, stada, bilo šta drugo... Ona je jedinka za sebe i borac za sebe. Ona je u potpunosti ugasila sama svojim izlaganjem svoje protivnike trenutno u Beloj kući.

O Dudiću ima lepo mišljenje, međutim određene stvari mu zamera.

- Miki je dečko dobar, pošten. Oba njegova roditelja su u jako korektnim odnosima sa nama, naročito Zlata Petrović, jako je volim i poštujem. Ona je legenda od žene, uvek smo se voleli i poštovali. Neće ovo uzdrmati naš odnos, nema ovo veze sa Hasanom i Zlatom, ali Miki ko Miki... Mislim da nije za šoubiznis, za ovaj format. Dobar je dečko, ali nema svoj stav, niti principe. Kod njega jednu stavku ne poštujem, to je nemanje principa, discipline prema prijateljima i kolegama i nije istrajan prema onome što je od početka sam postavio, iako mu to moja majka nije tražila. Sam je birao put, pristrasan je na Zoricu, prijatelj joj je i kao kolega će stati uz nju, citiram njegove reči. E, pa vidite koliko je bio istrajan, njegova dela i njegove reči govore sve. Ne poštujem ljude bez stava, one koji nisu istrajni i nedosledni kada su u pitanju stavovi i principi. To mi se ne sviđa kod njega. Videćemo kako se dalje odvija situacija, on tek treba da nauči neke stvari. Konačno je upalila tog fikusa, poznata je po tome da fikuse ume da aktivira. Miki nije glup, ali je smotan i nesnađen.

Autor: D. Tanasijević