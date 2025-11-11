JA SAM TRI PUTA BILA VERENA! Jami navija da Teodora raskine veridbu, ubeđena da su ona i Filip IDEALNA KOMBINACIJA (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su pevačicu Jasnu Milenković Jami.

Jami je ovom prilikom pokazala naklonost prema Filipu Đukiću i prokomentarisala njegov odnos sa Teodorom Delić. Istakla je da navija za raskid veridbe između Teodore i Nenada Macanovića.

- Ja sam navijala za Gastoza, to je bilo realno. I ove godine imam favorite, a to je Filip Đukić. Presladak je i fatalan za devojke. On je retro muškarac. Užasno je iskren i direktan, a to retko koga danas krasi. Meni se to dopada! On ništa ne radi, on samo postoji. On je čovek od momenta, nepredvidiv je. Nikad nisi načisto sa njim i to je možda deo njega koji privlači njih. Zašto bi neka njega smirila ili menjala!? Maja koja je žena struja i on, nije ni čudo što imaju divan drugarski odnos. Mislim da su jedno na drugo totalno ase*sualni. Maja je u njemu prepoznala osobu sa kojom može da se druži. Svaka druga bi se naljutila na račun njegovog komentarisanja njenog fizičkog izgleda. Mislim da je ona shvatila na najbolji mogući način i da će to korigovati - rekla je Jami.

- Možda bi Bebica mogao da se naljuti na njega zbog Teodore - rekao je Kendi.

- Veze bi bile mnogo srećnije kad bi svaka prica letela svom jatu. Ne može svako sa svakim! Može, ali dokle, i to ima svoj vek. Teodora je najbolja moguća kombinacija i to treba da se desi. Ona se malo stišala i ne ponaša se u skladu sa svojim godinama i sa svojim temperamentom. Ona je nasilno smirena - rekla je Jami.

- Ona se verila - rekla je Anastasija.

- Ja sam tri puta bila verena u životu. To je tako sladak i lagan status, ali to ništa ne znači i nema nikakvu težinu pogotovo ne u tom prostoru. Nisu oni ni prvi ni poslednji koji se tako šale. Vrlo je lako u toj situaciji reći da jer te to ništa ne obavezuje. Jedna strana je lako pristala na to zato se i brzo završilo. Nijedna priča nema garanciju. Ona kad bi prekinula ovu priču i ušla sa Filipom, a to ne potraje - šta onda. Stavili bi je na stub srama!

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić