SPREMA SE SPEKTAKL O KOJEM ĆE BRUJATI CEO BALKAN: Ova zvezda stiže u Elitu, učesnici će PASTI U TRANS čim je vide!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Utorak je dan kada se u Eliti održava žurka tokom koje se stanari Bele kuće sjajno zabave. Takmičari s velikim nestrpljenjem očekuju sutrašnji provod.

Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou-a sutra u Elitu ulazi fantastična Nadica Ademov.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Nadica će sasvim sigurno svojim hitovima dovesti atmosferu u Eliti do usijanja, a nema sumnje da će se oriti njene pesme u Šimanovcima do jutra.

Foto: Foto/Dušan Petrović

Zajedno sa njom nastupiže i DJ Neba, koji će aktuelnim domaćim i stranim hitovima dobro razdrmati učesnike "Elite"!

Foto: Privatna arhiva

Autor: S.Z.

