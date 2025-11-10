Sofija Janićijević stiže u Elitu! Milica Mitrović otkrila identitet nove učesnice, Terzina bivša poručila: Moja igra TEK POČINJE! (VIDEO)

Večeras je na programu TV Pink vanredno ubacivanje u "Elitu", a direktorka programa TV Pink Milica Mitrović na svom zvaničnom nalogu na Instagramu obelodanila je identitet nove učesnice!
Naime, reč je o kontroverznoj Sofiji Janićijević, koja je svojim učešćem u prošloj sezoni "Elite" uzdrmala Balkan!
Ona se vraća u Belu kuću, a uoči ulaska u aktuelnu sezonu obratila se javnosti:
- Mislili ste da me nećete videti?! Grdno ste se prevarili! Moja igra nije završena, tek počinje! Vidimo se - poručila je Sofija!
Ne propustite njen ulazak večeras od 23h uživo na Pinku!
Autor: D. T.