MORA DA SNOSI ODGOVORNOST, VIŠE NIJE DEVOJKA! Jami žestoko osudila Anitine postupke, pa zauzela Anđelovu stranu! Ovu lekciju će pamtiti (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su Jasnu Milenković Jami.

Jami se ovom prilikom osvrnula na Anđela Rankovića i Anitu Stanojlović koji su okončali svoju vezu pre više od godinu dana, a sad Belu kuću tresu sve česći sukobi nekadašnjeg para i sav prljav veš izlazi na površinu.

- Njihova priča je teška. Svo to prepucavanje javno mi se ne sviđa. Majke specifično gaje svoje sinove i oni kad treba da se odvoje jako teško prihvataju bilo koju devojku. Neverovatno je preko čega oni prelaze. Te rane ostaju kod ljudi koji su im najbliži napolju. Nema šanse da to prođe i da bude idila. Ne daj Bože da je moju ćerku gledam, ušla bih unutra odmah. Ja to ne bih mogla da podnesem. Još kao izađu napolje i ljubav je pobedila, ja ne bih mogla za svoje postupke da garantujem. Svi mi psujemo i vređamo, ali granice se prelaze... Ja nikad neke stavri nisam čula. Kao da se takmiče ko će kome gore. Udaraju na najveće slabosti. Ja ne znam gde plovi ovaj brod. Jako je ružno iznositi prljav veš. Ostavi to za četiri zida! - rekla je Jami.

- Čujemo da je ona uzela telefon od prijateljice i pisala kao ona Anđelu, pa je on poslao 200 hiljada dinara jer je njen brat imao dugove, pa da je dobila šećer... - ispričala je Anastasija.

- Mi žene ne možemo bez muškaraca, ali ko vas shvati ozbiljno je u velikom problemu. Ja ne znam da li ta večna ljubav postoji. Ja ne razumem osobe koje mogu sebi da naude zbog bilo čega na svetu - rekla je Jami.

- On je ispričao da je on zbog toga porazbijao ceo stan, da je njen sin bio u sobi - rekla je Anastasija.

- Onog momenta kad sam ja dobila Lenu moj život privatni nije imao kontakrt sa njom. Meni ništa nije strašno u odnosu na priču Aneli, Asmin. Ovo mi je kisela voda! Nema deteta, nema zajedničkog deteta - rekla je Jami.

- Ona se isplakala jer je Filip rekao da ne bi mogao da bude sa njom jer ima dete, a to je isto i Anđelo rekao - dodala je Anastasija.

- Jako mi se dopada kad muškarac u startu kaže iskreno. Žena koja ima dete ne sme da se šali sa tim stvarima. To nisu naivne stvari! Ne razumem i takav vid osobe je meni nejasan. Ako se ikad desi da dođeš u tu situaciju i da uključiš nekoga u život on mora da prođe testove. To dete nije bilo u rijalitiju, nije bio realan život. Jedan vremenski period je morao da prođe da se dvoje dogovore da će živeti svi zajedno, a ne stavljati nekoga pred svršen čin. Ako nije bio obostran dogovor, onda jedna strana mora da snosi odgovornost. Više nisi sama i ne možeš da se ponašaš kao devojka! Mi smo te koje dajemo primer deci! - zaključila je Jami.

