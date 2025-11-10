Šta se kobne noći desilo u stanu Anite i Anđela?! Letele čaše, radila bejzbol palica, vrištali i lomili sve pred sobom: Evo šta kaže Tamara, JEDINI SVEDOK stravične svađe!

Bivši ljubavni partneri Anita Stanojlović i Anđelo Ranković od juče ne prestaju da ratuju u "Eliti", gde su razvezali jezik o prljavom vešu iz svog odnosa, kao i detaljima skandaloznog raskida.

Najveću pažnju privukla je priča o karambolu koji je ispao u Anitinom stanu, kada je on, kako je ona rekla, vadio bejzbol palicu i lomio sve pred sobom, dok ga je ona, prema njegovoj priči, gađala staklenim čašama i pretila da će nauditi sebi. Svemu tome svedočila je Tamara Radoman, njena najbolja prijateljica, koju je Anita pozvala da potvrdi njenu priču.

Tim povodom kontaktirali smo Tamaru.

- Odgledala sam naknadno Anđelov intervju, zatim Igru istine, kao i današnja dešavanja. Da budem jasna, još pre nego što je Anita bilo šta poručila u kameru, ja sam rekla da nemam komentar. Ja uvek radim po svome i vodim se isključivo interesom osobe koju zastupam ili koja mi je prijatelj. Ne trpim pritisak i da se razumemo ne plašim se ničijih pretnji. U ovoj situaciji sam svesno odlučila da ne učestvujem u iznošenju njihovog prljavog veša pred kamerama. Da sada mogu da se suočim sa oboje, verujte da bih imala mnogo toga da im kažem, ali nekad je i ćutanje najjači odgovor - poručila je Tamara.

Pitali smo je i zbog čega nije, prema Anđelovim tvrdnjama, u dobrom odnosu sa Anitinom majkom Angelinom.

- Nismo jedan period pronalazile zajednički jezik, dolazilo je do nekih nesporazuma, zbog Anitine selidbe u Beograd, ona je mislila da Anđelo i ja utičemo na nju, ali to je jednostavno bila Anitina želja, da dodje da živi ovde.

Autor: D. Tanasijević