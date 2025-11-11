AKTUELNO

HOSPITALIZOVANA: Ena Čolić završila na OPERACIONOM STOLU, ovo su detalji!

Otišla pod nož!

Ena Čolić svojim izgledom privukla je veliku pažnju, od samog pojavljivanja u ''Eliti 8''. Mnogi je smatraju jednom od najzgodnijih devojaka, koja je ikad bila u rijalitiju, a, ona je rešila da svoj izgled dodatno poboljša, te se odlučila na korekciju grudi.

Portal Pink.rs došao je do saznanja da je Ena Čolić operisana u jednoj klinici, te da je rešila da koriguje svoje bujno poprse, te smo je odmah kontaktirali, kako bi saznali o čemu je reč.

Čolićeva je priznala da je ovo minimalna promena, usled čega je otkrila zbog čega se odlučila na takav korak.

- Smršala sam mnogo u Eliti, pa sam sad 1-0 protiv gravitacije. Moj stav mora da bude kompatibilan sa mojom siluetom... To je sve - istakla je Čolićeva.

